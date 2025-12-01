Дать жизненные ориентиры и верить в успех ребёнка. Протоиерей дал несколько советов по воспитанию детей педагогам
Близится к завершению год, в который мы встретили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в музее храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в программе «Прикосновение к свету» мы встретились с его основателем.
Олег Лепешенков, СТВ:
Мы относим себя к цивилизации книги. В то же время стали гораздо меньше читать. Получаем информацию с экрана смартфона, который метко окрестили черным зеркалом. Каждого посещающего Национальную библиотеку встречает надпись: Да будет совершенен Божий человек. Что для этого нужно?
Протоиерей Федор Повный, председатель синодального отдела Белорусского экзархата по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:
Мы находимся на пороге Рождественских чтений – главного форума, который является не только церковным, но и общественным событием республиканского масштаба, направленное на воспитание и объединение нашего общества. Эпиграфом к чтениям служит цитата из труда преподобного Иустина, из его книги «Философские пропасти»: без святителя нет просветителя, без преображения нет просвещения. В фокусе внимания выступающих будут следующие вопросы: что есть просвещение в наше время? Что такое личность и что ее формирует? Как личность соотносится с благосостоянием государства? Какие вызовы времени существуют? Какую опасность таят в себе и как с ними жить в будущем? Сегодня невероятно трудна тема воспитания. Я говорю не абстрактно, а на основании опыта своих прихожан. Давайте признаем это фактом – ушла педагогика из школы как практика духовного и нравственного воспитания. Социализация, самоопределение ученика – школа больше не ставит перед собой цели, связанные с сопровождением ученика в выборе модели поведения и жизненных сценариев, формирование системы базовых ценностей. Знаете, почему ушла? Потому что у самих взрослых, учителей нет картины мира, потому что нет идеалов, потому что нет уверенности в добре и любви. Потому что сами взрослые перестали мыслить, искать ответы на вопросы бытия. Перестали жаждать духовной радости и чистоты.
Протоиерей Федор Повный:
Наша задача – видеть в человеке его лучший образ и верить, что он таким станет. Давайте признаемся честно: если мы не верим в то, что наши ученики, например, из 9-го Б станут хорошими людьми – если не верить, то ничему не научим. В педагогике важно тонко чувствовать, не мыслить шаблонно. Но о тонких чувствах учебник не напишешь, методичку не издашь. Тонкие чувства возникают от начитанности, насмотренности и наслушанности, от глубокого познания культуры, философии, веры. Нужно наделить человека всеми теми духовными ценностями, которые помогли бы ему освоить саму жизнь. Жизнь имеет корень, потому что она сначала рождается, а потом рождает другую жизнь. Поэтому, если мы дадим ребенку ориентиры, как жить, то автоматически он будет патриотом. Какие духовные и нравственные ценности прививать, знает только тот, кто ими живет. Чтобы воспитывать ценности, ими нужно жить.
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