Дать жизненные ориентиры и верить в успех ребёнка. Протоиерей дал несколько советов по воспитанию детей педагогам

Близится к завершению год, в который мы встретили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в музее храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в программе «Прикосновение к свету» мы встретились с его основателем. Олег Лепешенков, СТВ:

Мы относим себя к цивилизации книги. В то же время стали гораздо меньше читать. Получаем информацию с экрана смартфона, который метко окрестили черным зеркалом. Каждого посещающего Национальную библиотеку встречает надпись: Да будет совершенен Божий человек. Что для этого нужно?

Протоиерей Федор Повный, председатель синодального отдела Белорусского экзархата по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:

Мы находимся на пороге Рождественских чтений – главного форума, который является не только церковным, но и общественным событием республиканского масштаба, направленное на воспитание и объединение нашего общества. Эпиграфом к чтениям служит цитата из труда преподобного Иустина, из его книги «Философские пропасти»: без святителя нет просветителя, без преображения нет просвещения. В фокусе внимания выступающих будут следующие вопросы: что есть просвещение в наше время? Что такое личность и что ее формирует? Как личность соотносится с благосостоянием государства? Какие вызовы времени существуют? Какую опасность таят в себе и как с ними жить в будущем? Сегодня невероятно трудна тема воспитания. Я говорю не абстрактно, а на основании опыта своих прихожан. Давайте признаем это фактом – ушла педагогика из школы как практика духовного и нравственного воспитания. Социализация, самоопределение ученика – школа больше не ставит перед собой цели, связанные с сопровождением ученика в выборе модели поведения и жизненных сценариев, формирование системы базовых ценностей. Знаете, почему ушла? Потому что у самих взрослых, учителей нет картины мира, потому что нет идеалов, потому что нет уверенности в добре и любви. Потому что сами взрослые перестали мыслить, искать ответы на вопросы бытия. Перестали жаждать духовной радости и чистоты.