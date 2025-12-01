Как будет производиться контроль за оплатой парковки в Минске – узнали у эксперта

2025 год – Год благоустройства. Жители столицы охотно откликнулись на благородную инициативу. Вносят предложения по улучшению города и сами активно принимают участие в реализации задуманного. При этом вопросы наведения порядка – это еще и упорядочение законодательства в соответствие с запросом общества. Это дорога с двусторонним движением. О том, как оно налажено в Минске, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Красная зона – узнали, где в Минске самые популярные парковки.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Понятно, что комфорт стоит денег. Сколько нужно будет заплатить за самые популярные парковки, за размещение машин на них в центре Минска?
Михаил Филиппов, директор ГУ «Парковки столицы»:
В Верхнем городе первый час – семь рублей, каждый последующий – три рубля.
Юлия Алексеюк:
Хочется понять, как ее еще и произвести. Человек поставил машину на парковку. Какие дальнейшие действия?
Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Есть информационный щит, на котором расписаны все способы, которыми можно оплатить. Их немало – это ЕРИП, оплата банковской карточкой, USD-запрос, SMS-сообщение. Просто можно, если установлены паркоматы, оплатить наличными.
Юлия Алексеюк:
Как будет производиться контроль за оплатой парковки?
Андрей Зырянов:
Это три способа контроля. Это контролер непосредственно на улице, который фиксирует оплату, неоплату через планшет. Камеры уличного видеонаблюдения, которые будут направлены именно на парковку. Будут передавать номерные знаки транспортных средств в систему нашу, которая будет уже определять – оплата, неоплата. После этого для формирования претензий. Еще сейчас в настоящий момент тестируется несколько разных мобильных комплексов автоматической фиксации, которые устанавливаются на транспортное средство. Там тоже принцип такой же, то есть установлены видеокамеры, которые считывают номерные знаки. Дальше система определяет – оплата, неоплата. Если неоплата, тогда будут формироваться претензии.
Подробности в видео.