Как будет производиться контроль за оплатой парковки в Минске – узнали у эксперта

2025 год – Год благоустройства. Жители столицы охотно откликнулись на благородную инициативу. Вносят предложения по улучшению города и сами активно принимают участие в реализации задуманного. При этом вопросы наведения порядка – это еще и упорядочение законодательства в соответствие с запросом общества. Это дорога с двусторонним движением. О том, как оно налажено в Минске, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ. Красная зона – узнали, где в Минске самые популярные парковки. Юлия Алексеюк, ведущая:

Понятно, что комфорт стоит денег. Сколько нужно будет заплатить за самые популярные парковки, за размещение машин на них в центре Минска?

Михаил Филиппов, директор ГУ «Парковки столицы»:

В Верхнем городе первый час – семь рублей, каждый последующий – три рубля. Юлия Алексеюк:

Хочется понять, как ее еще и произвести. Человек поставил машину на парковку. Какие дальнейшие действия?