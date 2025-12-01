Спортивные площадки и велобоксы – как финансируют гражданские инициативы, объяснил эксперт

Юлия Алексеюк, ведущая: Какие инициативы в Центральном районе были реализованы в 2025 году?

2025 год – Год благоустройства. Жители столицы охотно откликнулись на благородную инициативу. Вносят предложения по улучшению города и сами активно принимают участие в реализации задуманного. При этом вопросы наведения порядка – это еще и упорядочение законодательства в соответствие с запросом общества. Это дорога с двусторонним движением. О том, как оно налажено в Минске, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Центрального района Минска:

В 2024 году граждане подали семь гражданских инициатив. Прошла конкурс одна гражданская инициатива – это установка детского комплекса стоимостью порядка 50 тысяч белорусских рублей. Из них 10 % граждане оплачивали сами, остальные 90 % оплачивал бюджет.

Юлия Алексеюк:

Тот факт, что 2025 год стал Годом благоустройства, подтолкнуло как-то людей к большей активности?

Александр Мацевич:

В 2024 году на 2025 год было подано семь гражданских инициатив, в 2025 году на 2026 год уже 19. Приемка продолжается – это велобоксы, спортивная площадка, облагораживание сквера, установка каких-то запирающих устройств и контейнерное озеленение. Намного наше население активнее начало участвовать в вопросах благоустройства, в оказании помощи, поддержки коммунальным службам в том числе.

Юлия Алексеюк:

То есть получается, что изменилось не только количество инициатив, но и качество?

Александр Мацевич:

Да, и подход, конечно. Более интересные стали варианты. Подается через помощников депутатов в администрацию, администрация рассматривает. После прохождения отборочной комиссии подает в Минский городской Совет депутатов. Там также проходит отборочный конкурс. Победитель уже будет реализован в 2026 году.