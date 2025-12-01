Красная зона – узнали, где в Минске самые популярные парковки

2025 год – Год благоустройства. Жители столицы охотно откликнулись на благородную инициативу. Вносят предложения по улучшению города и сами активно принимают участие в реализации задуманного. При этом вопросы наведения порядка – это еще и упорядочение законодательства в соответствие с запросом общества. Это дорога с двусторонним движением. О том, как оно налажено в Минске, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Михаил Филиппов, директор ГУ «Парковки столицы»:

В настоящее время у нас определено порядка 6 тысяч парковочных мест. Из них семь у нас закрытых парковок и остальные – это 56 открытого типа.

Юлия Алексеюк:

Где находятся самые популярные парковки?

Михаил Филиппов:

Самая популярная парковка – это центральная часть города, которая перенасыщена транспортом. Это у нас в границах улицы Энгельса, Зыбицкой, Богдановича – Верхний город.

Юлия Алексеюк:

Они как-то разделены по зонам?

Михаил Филиппов:

Так точно. У нас, получается, красная зона – это Верхний город. Это, получается, улица Энгельса, Интернациональная, Зыбицкая и Ленина. Это у нас красная зона. Также туда входит территория Троицкого предместья и улица Замковая.