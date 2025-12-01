Областной форум инженерных классов «Проектируем будущее» прошёл в Минске

В 2025 году инженерные классы Минской области пополнили более 200 учащихся. Интерес к направлению растет, в том числе и благодаря различным образовательным инициативам. Форум инженерных классов «Проектируем будущее» объединил порядка 170 участников из всего центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Форум «Проектируем будущее» уже стал традиционным. Он проходит в третий раз и с каждым годом расширяет горизонты. И в 2025 году собрал около 170 участников из всей Минской области. Для школьников это уникальная возможность вживую познакомиться с миром высоких технологий и определиться с будущей профессией.

Андрей Сакович, проректор по учебной работе БГТУ:

43% обучающихся в университете – это жители Минской области. В настоящее время мы сотрудничаем с 83 школами данной области.

Для школьников организовали более 20 мастер-классов: от химического анализа фруктов и создания керамики до основ 3D-печати и даже технологии управления машинами.

Ольга Пасечник, корреспондент:

Для гостей на форуме развернулись различные интерактивные площадки и инновационные лаборатории. Например, участники смогли провести контроль качества таблеток.