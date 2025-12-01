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Областной форум инженерных классов «Проектируем будущее» прошёл в Минске

01 декабря 2025 14:40
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В 2025 году инженерные классы Минской области пополнили более 200 учащихся. Интерес к направлению растет, в том числе и благодаря различным образовательным инициативам. Форум инженерных классов «Проектируем будущее» объединил порядка 170 участников из всего центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Областной форум инженерных классов «Проектируем будущее» прошёл в Минске-2

Форум «Проектируем будущее» уже стал традиционным. Он проходит в третий раз и с каждым годом расширяет горизонты. И в 2025 году собрал около 170 участников из всей Минской области. Для школьников это уникальная возможность вживую познакомиться с миром высоких технологий и определиться с будущей профессией.

Областной форум инженерных классов «Проектируем будущее» прошёл в Минске-4

Андрей Сакович, проректор по учебной работе БГТУ:
43% обучающихся в университете – это жители Минской области. В настоящее время мы сотрудничаем с 83 школами данной области.

Областной форум инженерных классов «Проектируем будущее» прошёл в Минске-6

Для школьников организовали более 20 мастер-классов: от химического анализа фруктов и создания керамики до основ 3D-печати и даже технологии управления машинами.

Областной форум инженерных классов «Проектируем будущее» прошёл в Минске-8

Ольга Пасечник, корреспондент:
Для гостей на форуме развернулись различные интерактивные площадки и инновационные лаборатории. Например, участники смогли провести контроль качества таблеток.

Областной форум инженерных классов «Проектируем будущее» прошёл в Минске-10

Под контролем педагогов школьники работали на профессиональном оборудовании и проводили эксперименты.

Подробнее в видео.

# Школьники # Образование в Беларуси

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