Экс-главе офиса Зеленского Ермаку запретили выезд из Украины

Бывшему руководителю офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку запретили выезжать из страны, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Зеленский объявил, что Ермак написал заявление отставке. После этого лидер Украины подписал указ об увольнении. Незадолго до этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели дома у Ермака обыски в ходе расследования дела о коррупции в энергетическом секторе.
Фото: pixabay