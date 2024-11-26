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Бузин: мы умудрились создать самостоятельное, независимое государство

26 ноября 2024 16:18
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Оружие Беларуси и России стало преградой для похода НАТО на Восток? Как в 1990-е хотели разрушить Союзное государство? Что удерживает Запад? Рассказали в проекте «17 мгновений страны» на СТВ.

Бузин: мы умудрились создать самостоятельное, независимое государство-2

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы умудрились, по-другому это нельзя сказать, создать самостоятельное государство. Создать независимое государство, которое имеет все признаки той самой независимости. Самостоятельная политика. Это собственные вооруженные силы и военные организации государства, которые могут обеспечить эту независимость. И, наверное, в какой-то мере мы способны обеспечить собственную технологическую безопасность. А это на сегодня пара десятков стран в мире, которые могут этим хвастаться. Да, мы не выпускаем все виды вооружений, но мы уже не живем на старом запасе. Мы самостоятельно создаем новые образцы, которые позволяют решать задачи в области национальной безопасности.

# Национальная безопасность # Государственная политика # Николай Бузин

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