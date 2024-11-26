Бузин: мы умудрились создать самостоятельное, независимое государство

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы умудрились, по-другому это нельзя сказать, создать самостоятельное государство. Создать независимое государство, которое имеет все признаки той самой независимости. Самостоятельная политика. Это собственные вооруженные силы и военные организации государства, которые могут обеспечить эту независимость. И, наверное, в какой-то мере мы способны обеспечить собственную технологическую безопасность. А это на сегодня пара десятков стран в мире, которые могут этим хвастаться. Да, мы не выпускаем все виды вооружений, но мы уже не живем на старом запасе. Мы самостоятельно создаем новые образцы, которые позволяют решать задачи в области национальной безопасности.