«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси

Новости Беларуси. Иностранные студенты, которые волею судьбы не смогли вернуться этим летом на родину из-за пандемии, остались только в выигрыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусских вузах им помогают и с жильем, и с трудоустройством.

Для Ильяса Ялкапова этим летом в Беларуси открылись новые перспективы. Давно мечтал быть полезным людям. И вот молодой человек уже полноценный волонтер.

Ильяс Ялкапов, студент МГУ им. А.Кулешова:

Сколько я здесь нахожусь, все мои друзья говорят: ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш. Когда ты идешь по улице, ты можешь к любому человеку подойти, задать вопрос, тебе никогда не скажут «нет». Мне бы очень хотелось здесь остаться, потому что все-таки здесь мне больше по душе – эта страна, здесь и люди приятнее. Я уже привык к этой стране, и мне не хочется покидать ее.

Помогает особенным малышам, одиноким. А месяц назад вступил в отряд быстрого реагирования. На днях искали заблудившуюся в лесу женщину. Говорит, никогда не забудет взгляд человека, который уже отчаялся быть спасенным.

Ольга Коршукова, специалист по работе с волонтерами Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Не важно, какой национальности человек. Если у него есть желание, мы всегда готовы ему помогать, сопровождать, проводить его через те трудности, с которыми он может столкнуться. Ильяс – это человек, у которого очень большая жизненная энергия. Он готов быть везде, во всем и оказывать помощь уязвимым. Это очень важно. Студент из Туркменистана не смог уехать из Беларуси домой на каникулы. И вот чем он занялся

Все иностранные студенты волею судьбы оставшиеся этим летом в Могилеве не остались без внимания. Жилье на выбор: хочешь, комнату в общежитии. А не устраивает – найдут квартиру. И даже пакет документов соберут для трудоустройства.

Евгений Никитенко, руководитель подразделения по работе с иностранными студентами МГУ им. А.Кулешова:

Вуз подготавливает необходимые документы в подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел с ходатайством о том, чтобы им разрешили совмещать учебу и работу.