Прямой эфир

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси

23 июля 2020 16:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Иностранные студенты, которые волею судьбы не смогли вернуться этим летом на родину из-за пандемии, остались только в выигрыше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусских вузах им помогают и с жильем, и с трудоустройством.

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-1

Для Ильяса Ялкапова этим летом в Беларуси открылись новые перспективы. Давно мечтал быть полезным людям. И вот молодой человек уже полноценный волонтер.

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-4

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-6

Ильяс Ялкапов, студент МГУ им. А.Кулешова:
Сколько я здесь нахожусь, все мои друзья говорят: ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш. Когда ты идешь по улице, ты можешь к любому человеку подойти, задать вопрос, тебе никогда не скажут «нет».

Мне бы очень хотелось здесь остаться, потому что все-таки здесь мне больше по душе – эта страна, здесь и люди приятнее. Я уже привык к этой стране, и мне не хочется покидать ее.

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-9

Помогает особенным малышам, одиноким. А месяц назад вступил в отряд быстрого реагирования. На днях искали заблудившуюся в лесу женщину. Говорит, никогда не забудет взгляд человека, который уже отчаялся быть спасенным.

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-12

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-14

Ольга Коршукова, специалист по работе с волонтерами Могилевской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Не важно, какой национальности человек. Если у него есть желание, мы всегда готовы ему помогать, сопровождать, проводить его через те трудности, с которыми он может столкнуться.

Ильяс – это человек, у которого очень большая жизненная энергия. Он готов быть везде, во всем и оказывать помощь уязвимым. Это очень важно.

Студент из Туркменистана не смог уехать из Беларуси домой на каникулы. И вот чем он занялся

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-17

Все иностранные студенты волею судьбы оставшиеся этим летом в Могилеве не остались без внимания. Жилье на выбор: хочешь, комнату в общежитии. А не устраивает – найдут квартиру. И даже пакет документов соберут для трудоустройства.

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-20

Евгений Никитенко, руководитель подразделения по работе с иностранными студентами МГУ им. А.Кулешова:
Вуз подготавливает необходимые документы в подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел с ходатайством о том, чтобы им разрешили совмещать учебу и работу.

«Ты не туркмен, ты белорус, ты уже наш». Иностранный студент могилёвского вуза рассказывает о своей жизни в Беларуси-23

Вот и не удивительно, что белорусские вузы все популярнее среди иностранцев с каждым годом. И здесь, что называется, все звезды сошлись: от качества образования до отношения и выручки в трудной ситуации.

# Иностранные студенты в Беларуси # общество # Ирина Недобоева # Ильяс Ялкапов # Ольга Коршукова # Евгений Никитенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Студент из Туркменистана не смог уехать из Беларуси домой на каникулы. И вот чем он занялся
23 июля 2020 16:00

Студент из Туркменистана не смог уехать из Беларуси домой на каникулы. И вот чем он занялся

Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую»
23 июля 2020 15:22

Ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и их программами. Как работает мобильный сервис «Голосую»

Владимир Караник на открытии нового корпуса в Борисовской ЦРБ: реализуется концепция «золотого часа»
23 июля 2020 15:04

Владимир Караник на открытии нового корпуса в Борисовской ЦРБ: реализуется концепция «золотого часа»