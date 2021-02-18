Виктор Хренин: «В 2021 году мы начинаем новый этап строительства и развития территориальной обороны»

Новости Беларуси. Вопросы военной и национальной безопасности в Беларуси стоят во главе угла. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 февраля на полигоне Гожский прошел военный сбор с руководителями регионов. Упор был сделан на практическую составляющую. Участники познакомились с современными образцами вооружения, техники и средств связи. Традиционно в программу сбора включили и стрельбы.

Кроме того, губернаторы увидели совместные действия пограничников, Вооруженных Сил, территориальной обороны по прикрытию государственной границы и уничтожению незаконного вооруженного формирования.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В 2021 году мы начинаем новый этап строительства и развития территориальной обороны – это очень важно. Наш глава государства неоднократно подчеркивал важность придания всенародного характера защите нашей родины. Буквально недавно – на шестом Всебелорусском народном собрании – данная тема звучала, и она на сегодня, мы видим, очень актуальна. Действительно сегодня зависит много от руководителя – насколько и как будет выполняться задача территориальной обороны, и как он будет подготовлен.