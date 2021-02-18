«Практически все цирковые жанры представлены». Чем удивит зрителя новая программа Белгосцирка?

Новости Беларуси. Белгосцирк приглашает на премьеру «Остров желаний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 20 февраля зрители смогут увидеть яркое шоу под куполом цирка без страховки. Воздушные гимнасты, акробаты и, конечно же, дрессированные животные. Они ждали встречи со своими зрителями не меньше своих наставников.

Сергей Простецов, артист Белгосцирка:

Наши пони знамениты тем, что мы уже несколько лет катаем детишек здесь перед представлением, а теперь мы решили сделать номер.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Эта программа целиком и полностью сделана нашими силами, нашего цирка. Хотя есть и артисты, которых мы пригласили из России. Все это будет смотреться – программа очень разнообразная, практически все цирковые жанры представлены.