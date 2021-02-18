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«Практически все цирковые жанры представлены». Чем удивит зрителя новая программа Белгосцирка?

18 февраля 2021 18:30
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Новости Беларуси. Белгосцирк приглашает на премьеру «Остров желаний», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Практически все цирковые жанры представлены». Чем удивит зрителя новая программа Белгосцирка? -1

Уже 20 февраля зрители смогут увидеть яркое шоу под куполом цирка без страховки. Воздушные гимнасты, акробаты и, конечно же, дрессированные животные. Они ждали встречи со своими зрителями не меньше своих наставников.

«Практически все цирковые жанры представлены». Чем удивит зрителя новая программа Белгосцирка? -4

Сергей Простецов, артист Белгосцирка:
Наши пони знамениты тем, что мы уже несколько лет катаем детишек здесь перед представлением, а теперь мы решили сделать номер.

«Практически все цирковые жанры представлены». Чем удивит зрителя новая программа Белгосцирка? -7

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:
Эта программа целиком и полностью сделана нашими силами, нашего цирка. Хотя есть и артисты, которых мы пригласили из России. Все это будет смотреться – программа очень разнообразная, практически все цирковые жанры представлены.

«Практически все цирковые жанры представлены». Чем удивит зрителя новая программа Белгосцирка? -10

Для гостей подготовили экспозицию «Цирковое рандеву». Она откроет тайну истории создания номеров и особенности дрессуры. Для любителей запечатлеть яркий момент работает фотозона. Новое представление можно будет увидеть до 4 апреля.

# Цирк # общество # Витаутас Григалюнас # Сергей Простецов # Фотофакт

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