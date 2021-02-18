Михаил Швыдкой: то, что эта книжная выставка состоялись, и то, что здесь представлены разные страны, очень важно

Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем двадцати стран мира. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие в адрес участников форума направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральный экспонент выставки – Содружество Независимых Государств в честь 30-летия объединения. К тому же Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. Актуальность сотрудничества народов, поддержки, особенно в сложные периоды, только возрастает, в том числе и в культурном аспекте.

Михаил Швыдкой, общественный, государственный и культурный деятель (Россия):

Книга существует поверх политики. Политика разъединяет очень часто, а язык объединяет. Объединяет народы, объединяет духовную жизнь, и я думаю, что это очень важно. Поэтому то, что, несмотря на пандемические условия все, сегодня эта книжная ярмарка и выставка состоялись, и то, что здесь представлены разные страны, от Австрии до Кыргызстана, – это очень важно.