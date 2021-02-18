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Михаил Швыдкой: то, что эта книжная выставка состоялись, и то, что здесь представлены разные страны, очень важно

18 февраля 2021 11:47
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Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем двадцати стран мира. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие в адрес участников форума направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Швыдкой: то, что эта книжная выставка состоялись, и то, что здесь представлены разные страны, очень важно-1

Центральный экспонент выставки – Содружество Независимых Государств в честь 30-летия объединения. К тому же Беларусь в этом году председательствует в Содружестве. Актуальность сотрудничества народов, поддержки, особенно в сложные периоды, только возрастает, в том числе и в культурном аспекте.

Михаил Швыдкой: то, что эта книжная выставка состоялись, и то, что здесь представлены разные страны, очень важно-4

Михаил Швыдкой, общественный, государственный и культурный деятель (Россия):
Книга существует поверх политики. Политика разъединяет очень часто, а язык объединяет. Объединяет народы, объединяет духовную жизнь, и я думаю, что это очень важно. Поэтому то, что, несмотря на пандемические условия все, сегодня эта книжная ярмарка и выставка состоялись, и то, что здесь представлены разные страны, от Австрии до Кыргызстана, – это очень важно.

Михаил Швыдкой: то, что эта книжная выставка состоялись, и то, что здесь представлены разные страны, очень важно-7

Девиз выставки – «Книга объединяет людей и страны». Слоган поддерживает концепцию всего Года народного единства в Беларуси. На протяжении четырех дней литераторы, издатели, гости выставки будут говорить на языке любви к слову и искусству литературы.

# Выставки в Минске # Культура # Михаил Швыдкой # Фотофакт

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