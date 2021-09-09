«Они получают огромный заряд энергии». В Минске прошёл праздник для детей с особенностями развития

Новости Беларуси. Праздник для детей с особенностями развития прошел 9 сентября в Минске в рамках проекта «Крылья счастья». Ребята из школ-интернатов Минской и Брестской областей получили заряд эмоций на весь учебный год, а также подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая тема праздника – мир сказки. Дети встречают любимых героев мультфильмов и даже компьютерных игр. Проходят через города радости и приключений, города друзей и творчества. В каждом городке их ждут определенное шоу, мастер-класс и даже новые друзья. На импровизированной цирковой арене выступают дрессированные четвероногие. Неподалеку строят башни из кубиков. В другой стороне проводят эффектные химические опыты.

Наталья Рыженкова, директор IT-компании:

Когда мы подбираем наши мероприятия мы учитываем особенности детей, которые приезжают на наш праздник. Сегодня это будет пятиметровая разукрашка. Мы заметили, что дети просто обожают ее, потому что не первый раз мы делаем такую на наши праздники. Каждый кусочек ее разрисовывают, получается общая творческая работа. Наверное, мы бы и не продолжали наш проект с 2018 года, если бы не заметили, как это оказывает влияние на детей. Мы видим, что они социализируются. Преподаватели и учителя отмечают, что дети стали более раскованными. Не боятся идти к незнакомому человеку, с ним пообщаться, поздороваться.

Проект «Крылья счастья» помогает все большему количеству ребят. Он показывает, что все дети равны и у всех есть одинаковые возможности. Для гостей праздника это шанс найти новых знакомых, а также зарядиться положительными эмоциями. Как признается директор одной из школ, дети всегда ждут поездку в Минск с нетерпением и после вспоминают праздник на протяжение всего года.

Владимир Борисов, директор ГУО «Вилейская специальная общеобразовательная школа-интернат»:

Они еще организовывают вот такие большие, масштабные мероприятия, которые дети ждут, без преувеличения, с огромным нетерпением. И на каждом из них они получают огромный заряд энергии. Они радуются, когда участвуют в этих мероприятиях. Сегодня мы проходили по площадкам, и это были не просто развлекательные мероприятия, но и обучающие, например, химические эксперименты. Цирковое представление, на котором мы только что были, вообще заворожило детей.