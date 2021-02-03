Роман Головченко: Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике

Новости Беларуси. Беларусь и Россия могут вместе работать над созданием электромобилей. Выход на новый уровень промышленного и научно-технического сотрудничества обсуждали 3 февраля в белорусском правительстве на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым.

Стороны обсудили, как объединить усилия по восстановлению экономик после ковидного кризиса и выработали общий алгоритм действий. Россия остается нашим ключевым партнером. Интерес к совместным проектам в разных сферах, от оборонки до освоения космоса. Россия рассчитывает на наш опыт в сфере автомобилестроения.

В свою очередь, Беларусь предложила определиться с финансированием нового белорусско-российского спутника и снять лишние барьеры для более тесной совместной работы предприятий двух стран.