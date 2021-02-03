Роман Головченко: Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике
Новости Беларуси. Беларусь и Россия могут вместе работать над созданием электромобилей. Выход на новый уровень промышленного и научно-технического сотрудничества обсуждали 3 февраля в белорусском правительстве на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым.
Стороны обсудили, как объединить усилия по восстановлению экономик после ковидного кризиса и выработали общий алгоритм действий. Россия остается нашим ключевым партнером. Интерес к совместным проектам в разных сферах, от оборонки до освоения космоса. Россия рассчитывает на наш опыт в сфере автомобилестроения.
В свою очередь, Беларусь предложила определиться с финансированием нового белорусско-российского спутника и снять лишние барьеры для более тесной совместной работы предприятий двух стран.
Юрий Борисов, заместитель председателя правительства России:
Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России, связанные с поднятием радиоэлектронного комплекса. Мы тесно взаимодействуем с белорусскими коллегами, знаем об их достижениях на «Интеграле» и знаем об успехах дизайнерских компаний, пригласили к более широкому взаимодействию и сотрудничеству в этой области. Мы предлагаем рассмотреть возможность совместных усилий и действий в области нефтегазохимии. И также нам интересно, потому что и Россия, и Беларусь имеют накопленные компетенции в области автомобилестроения, совместно посмотреть возможность проведения работ, связанных с автомобилями будущего, в первую очередь с электромобилями.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Наверное, рано говорить, что приняты какие-то решения, которые приведут к немедленному результату. Самое главное, что мы согласовали с Юрием Ивановичем алгоритм дальнейшего взаимодействия не только министерств и ведомств, но и конкретных предприятий и объединений предприятий, концернов, корпораций. Буквально в ближайшее время они проведут серию интенсивных встреч в форме круглых столов, конференций по согласованию дальнейшей промышленной политики.