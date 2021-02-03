Лилия Ананич: Белорусский союз женщин участвует во всех инициативах в развитии семейной политики

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все-таки на женщине лежит вот такая важная миссия – нести красоту, гармонию, созидать и, конечно, пополнять ряды наших белорусов. Для этого государство делает очень много: социальная политика поддержки семьи, поддержки женщины. Но женщины и формируют вот эту повестку дня. Белорусский союз женщин всегда активно участвует во всех, скажем так, инициативах, во всех решениях, которые принимаются на уровне государства в развитии семейной политики.