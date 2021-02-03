Жалобно скулит, когда друг отправляется по делам. Белорус рассказал, как приютил льва

Новости Беларуси. Такой теплой встречи льва и человека мы никак не ожидали. Ласковый и нежный зверь весом под 200 килограммов издает радостные рыки на всю округу, едва завидев Александра, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Смотрит на своего друга с нескрываемым обожанием и жалобно скулит, когда тот отправляется по делам. И только присмотревшись, за бурными проявлениями нежности сурового на вид царя зверей можно заметить хромоту. Оказывается, Александр буквально поставил своего любимца на ноги.

Александр Самков, директор центра экологического туризма «Станьково»:

Ему тяжело, но он адаптацию проходит. Дай бог, все будет хорошо. Стал очень часто садиться на задние лапки, и в один момент у него вообще отказали задние лапки, и мы приняли решение заняться его лечением. Ему позвонками защемило нервы, после этого он перестал ходить. Мало у нас таких клиник, но вот одна подрядилась, мы пошли на обследование, потом второй раз, третий раз повезли уже на операцию, она длилась целую ночь, ввели ему пластину, чтобы расцепить защемленные позвонки. Буквально через месяц-полтора поднялся на ножки и стал потихоньку похаживать. А сегодня уже хорошо. Бывает, падает, требует еще лечения, лечение дорогостоящее, мы не будем терять надежды и будем лечить его до последнего.

Львенка директор центра экологического туризма в «Станьково» забрал из передвижного цирка, еще не догадываясь о проблемах со здоровьем. С тех пор с общения с Армани начинается каждое утро. Лев для него – все равно что домашний питомец, только живет в вольере.