Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Геннадием Зюгановым

Новости Беларуси. Президент Беларуси поговорил по телефону с председателем Компартии России, руководителем фракции Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог Александра Лукашенко и Геннадия Зюганова состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие. По телефону политики обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации.