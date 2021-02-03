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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Геннадием Зюгановым

03 февраля 2021 13:37
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поговорил по телефону с председателем Компартии России, руководителем фракции Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Геннадием Зюгановым-1

Диалог Александра Лукашенко и Геннадия Зюганова состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие. По телефону политики обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Геннадий Зюганов # Фотофакт

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