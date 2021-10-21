Рома Когодовский, который спас брата из пожара, награждён орденом «За личное мужество»

Новости Беларуси. Орден «За личное мужество». Ученик 7-го класса Занарочской средней школы Роман Когодовский, спасший во время пожара своего младшего брата, представлен к награде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ 21 октября подписал Президент.

Героический поступок Романа потряс всю страну. Однако в огне мальчик получил серьезные травмы. С ожогами более 60 % тела он был доставлен в больницу скорой помощи в Минске. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка. Использовались новейшие методики и технологии. Лечение Ромы было на личном контроле Президента.