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Рома Когодовский, который спас брата из пожара, награждён орденом «За личное мужество»

21 октября 2021 17:19
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Новости Беларуси. Орден «За личное мужество». Ученик 7-го класса Занарочской средней школы Роман Когодовский, спасший во время пожара своего младшего брата, представлен к награде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ 21 октября подписал Президент.  

Рома Когодовский, который спас брата из пожара, награждён орденом «За личное мужество»-1

Героический поступок Романа потряс всю страну. Однако в огне мальчик получил серьезные травмы. С ожогами более 60 % тела он был доставлен в больницу скорой помощи в Минске. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка. Использовались новейшие методики и технологии. Лечение Ромы было на личном контроле Президента.  

Рома Когодовский, который спас брата из пожара, награждён орденом «За личное мужество»-4

Указом главы государства наград также удостоены врачи, которые боролись за жизнь Романа – заведующий детским ожоговым отделением Игорь Зеленко и врач анестезиолог-реаниматолог Марина Маркевич.  

# Госнаграды # общество # Роман Когодовский # Рома Когодовский # Игорь Зеленко # Марина Маркевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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