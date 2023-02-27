Ролики Могилёвского медколледжа собирают миллионы просмотров в TikTok. Почему они популярны?

Новости Беларуси. Ученье в Сеть. TikTok становится эффективной платформой для профориентации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ролики из практических лабораторий, опыты, фрагменты занятий, и студенческая жизнь в целом приносят миллионы просмотров. Такой контент – крючок для абитуриентов, когда после десятка лайков рождается живой интерес к профессии и определенному учебному заведению.

Юлия Мычка, корреспондент:

Из практической лаборатории Могилевского медколледжа доносятся женские крики – это высокоинтеллектуальный симулятор Ирина рожает уже шестой раз, чтобы учащиеся медколледжа записали классный контент для TikTok.

Роды прошли успешно, вместе с силиконовым пупсом на свет появилось видео для официального профиля медколледжа. Эти 20 секунд сняты не ради забавы. Они демонстрирует техническое оснащения ссуза. Лекции по учебнику и картинкам давно ушли прошлое. В помощь будущим медикам реалистичные манекены и симуляторы, которые дышат, кричат, плачут и теряют сознание.

Галина Петрович, методист лаборатории Могилевского медицинского колледжа:

У нас очень много высокоинтеллектуальных симуляторов, которые имитируют ту или иную деятельность, очень много фантомов, муляжей, на которых дети отрабатывают свои навыки. Поэтому как наглядное пособие, я считаю, это даже при профориентации очень хорошо.

Свой профиль в TikTok Могилевский медколледж завел две недели назад. Продвигают профориентацию в массы здесь первокурсники. 9 видеороликов пока не взорвали интернет, но уже всколыхнули волну интереса среди абитуриентов. Две недели общее число просмотров – больше двух миллионов. Отлично работает обратная связь.

Смотрите, первый комментарий, чтобы не быть голословным, пишут люди: «Я тоже сюда пойду, когда закончу 10 и 11 классы. Жаль, что туда нельзя поступить после 9 класса. Есть ли какие-то ограничения по здоровью при поступлении в колледж?» И всем этим мы выдаем очень быструю коммуникацию с нашими будущими абитуриентами.

Уже на старте девчонки столкнулись с хейтом. Оказалось, их аудитория не только молодежь, но и опытные медики.

Дарья Потопейко, учащаяся Могилевского медколледжа:

Мы снимали манипуляцию в юмористическом стиле, но очень много людей подумали, что это серьезно. И поэтому на нас посыпался хейт. Но сейчас мы делаем все очень серьезно, так как нас смотрят серьезные люди.

Ученье в Сеть. Вот как TikTok помогает определиться с будущей профессией.

Продвинутую молодежь активно поддерживают взрослые. Те, кто еще вчера был ярым противником социальных сетей, сегодня сами попали в эти сети. Для педагогов TikTok стал творческой отдушиной. Для абитуриентов – ключом к пониманию, чем живет и дышит вуз. Ответ на вопрос: куда поступать, в коротких видеороликах нашли 15 % первокурсников инженерно-экономического факультета Белорусско-российского университета.

Елизавета Головкова – единственная девушка в потоке факультета автомеханики. Ее выбор профессии был не случайным. С детства машинки ей нравились больше кукол.

Елизавета Головко, студентка БРУ:

В детстве тоже покупали машинки металлические, я их перекрашивала лаком для ногтей. И как-то так получилось, что ничего интереснее не нашла у нас. И поэтому попала на автомеханический факультет.

Вместе с одногруппниками Лиза снимает ролики для TikTok о родном факультете. Тема, кажем так, специфическая, но знания плюс юмор делают контент интересным. TikTok открыл еще одну важную тему. Рабочие специальности снова в топе: от сантехников до строителей. Ролики с рукодельными мастерами набирают миллионы просмотров, работать руками теперь снова в моде.