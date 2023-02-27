Двор подтопило во время паводков. Куда звонить и сколько стоят услуги по откачке воды?

Новости Беларуси. В Минской области все готово для минимизации последствий весеннего половодья и паводковых ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проверена техника, сейчас же ведется мониторинг водоемов. Особенно опасно резкое таяние снегов. Согласованы и все мероприятия на случай ЧС. К кому обращаться в случае проблемы – в материале Влады Родовской.

Перепады температуры, солнечные лучи и проталины на земле – тепло стучится в двери. До календарной весны осталось всего ничего. А значит, скоро побегут ручьи. Красиво, но не всегда безопасно.

Влада Родовская, корреспондент:

С приходом тепла начинается активное таяние снега. А вместе с этим возрастает риск паводков. Это может грозить подтоплением дворовых построек. В Вилейском районе ситуацию держат под контролем.