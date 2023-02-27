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Двор подтопило во время паводков. Куда звонить и сколько стоят услуги по откачке воды?

27 февраля 2023 14:07
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Новости Беларуси. В Минской области все готово для минимизации последствий весеннего половодья и паводковых ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проверена техника, сейчас же ведется мониторинг водоемов. Особенно опасно резкое таяние снегов. Согласованы и все мероприятия на случай ЧС.  

К кому обращаться в случае проблемы – в материале Влады Родовской.  

Двор подтопило во время паводков. Куда звонить и сколько стоят услуги по откачке воды?-1

Перепады температуры, солнечные лучи и проталины на земле – тепло стучится в двери. До календарной весны осталось всего ничего. А значит, скоро побегут ручьи. Красиво, но не всегда безопасно.  

Двор подтопило во время паводков. Куда звонить и сколько стоят услуги по откачке воды?-4

Влада Родовская, корреспондент:  
С приходом тепла начинается активное таяние снега. А вместе с этим возрастает риск паводков. Это может грозить подтоплением дворовых построек. В Вилейском районе ситуацию держат под контролем.  

Двор подтопило во время паводков. Куда звонить и сколько стоят услуги по откачке воды?-7

У Романа Сафонова в деревне Ивонцевичи свой кирпичный дом. Были времена, что без сапог невозможно и выйти. Вода доходила прям до порога – первым заливало погреб. Пришлось искать решение. Теперь есть четкая схема.  

Подробности в видеоматериале.  

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# Паводки в Беларуси # общество # Влада Родовская # Евгений Шалухо # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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