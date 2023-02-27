Прямой эфир

Ученье в Сеть. Вот как TikTok помогает определиться с будущей профессией

27 февраля 2023 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ученье в Сеть. TikTok становится эффективной платформой для профориентации. Ролики из практических лабораторий, опыты, фрагменты занятий и студенческая жизнь в целом приносят миллионы просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученье в Сеть. Вот как TikTok помогает определиться с будущей профессией-1

Такой контент — крючок для абитуриентов, когда после десятка лайков рождается живой интерес к профессии и определенному учебному заведению. Так, свой профиль в TikTok совсем недавно завели Могилевский медколледж и инженерно-экономический факультет Белорусско-Российского университета. Продвигают профориентацию в массы здесь первокурсники.

Ученье в Сеть. Вот как TikTok помогает определиться с будущей профессией-3

Анастасия Курганская, учащаяся Могилевского медколледжа:
Многие люди думают, что медицина это сложно. Это, конечно, так, учиться сложно, но надо показывать какие-то плюсы и что здесь не только учиться сложно, но и весело.

Ученье в Сеть. Вот как TikTok помогает определиться с будущей профессией-5

Назар Харлап, студент БРУ:
Людям было это нескучно смотреть. Если мы будем говорить про какие-то детали научными терминами или вообще разговаривать про машины, то половине это будет неинтересно, они просто будут пролистывать видео.

Ученье в Сеть. Вот как TikTok помогает определиться с будущей профессией-7

Артем Кулабухов, декан инженерно-экономического факультета БРУ:
Периодически, как правило, студентов первых курсов опрашиваем, откуда узнают. И есть немного (процентов 10-15), которые приходят именно из социальных сетей, в частности TikTok.

Ученье в Сеть. Вот как TikTok помогает определиться с будущей профессией-9

Примечательно, что TikTok открыл еще одну важную тему. Рабочие специальности снова в топе. От сантехников до строителей. Ролики с мастерами набирают миллионы просмотров.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Профессии

Другие новости рубрики

Все новости
Добрались и до коммуналки. Мошенники придумали новый способ обмана в интернете
27 февраля 2023 07:34

Добрались и до коммуналки. Мошенники придумали новый способ обмана в интернете

Прокуратура Беларуси установила ещё 69 сожжённых во время войны деревень
27 февраля 2023 06:55

Прокуратура Беларуси установила ещё 69 сожжённых во время войны деревень

Год с момента референдума. Что изменилось в стране после обновления Конституции?
27 февраля 2023 06:33

Год с момента референдума. Что изменилось в стране после обновления Конституции?