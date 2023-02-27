Ученье в Сеть. Вот как TikTok помогает определиться с будущей профессией

Ученье в Сеть. TikTok становится эффективной платформой для профориентации. Ролики из практических лабораторий, опыты, фрагменты занятий и студенческая жизнь в целом приносят миллионы просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученье в Сеть. TikTok становится эффективной платформой для профориентации. Ролики из практических лабораторий, опыты, фрагменты занятий и студенческая жизнь в целом приносят миллионы просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой контент — крючок для абитуриентов, когда после десятка лайков рождается живой интерес к профессии и определенному учебному заведению. Так, свой профиль в TikTok совсем недавно завели Могилевский медколледж и инженерно-экономический факультет Белорусско-Российского университета. Продвигают профориентацию в массы здесь первокурсники.
Анастасия Курганская, учащаяся Могилевского медколледжа:
Многие люди думают, что медицина это сложно. Это, конечно, так, учиться сложно, но надо показывать какие-то плюсы и что здесь не только учиться сложно, но и весело.
Назар Харлап, студент БРУ:
Людям было это нескучно смотреть. Если мы будем говорить про какие-то детали научными терминами или вообще разговаривать про машины, то половине это будет неинтересно, они просто будут пролистывать видео.
Артем Кулабухов, декан инженерно-экономического факультета БРУ:
Периодически, как правило, студентов первых курсов опрашиваем, откуда узнают. И есть немного (процентов 10-15), которые приходят именно из социальных сетей, в частности TikTok.
Примечательно, что TikTok открыл еще одну важную тему. Рабочие специальности снова в топе. От сантехников до строителей. Ролики с мастерами набирают миллионы просмотров.
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