В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?

Новости Беларуси. В Вилейке выбрали первую красавицу района. Ей стала Ангелина Савчиц, педагог по хореографии дошкольного центра развития ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В райцентре прошел региональный этап конкурса «Мисс Минщина». Девушкам нужно было подготовить визитную карточку и рассказать о себе. Также состоялось два дефиле в фитнес-костюмах и вечерних платьях. Помимо звания «Мисс Вилейщина – 2023», участницы завоевали особые титулы «Мисс вдохновение» и «Мисс элегантность».

Ангелина Желобкович, участница конкурса «Мисс Вилейщина – 2023» («Мисс вдохновение»):

Мне предложили поучаствовать, я всегда очень хотела на такие конкурсы попасть. Это просто как дополнительный повод, мероприятие показать себя. Тем более в небольшом городе можно хорошо так о себе заявить.

Елизавета Трухан, участница конкурса «Мисс Вилейщина – 2023» («Мисс элегантность»):

Мне всегда хотелось попробовать себя в чем-то подобном, для меня это очень интересный опыт. Это может хорошо обернуться в будущем, и, возможно, кто-то пойдет дальше, это станет его карьерой.

Дмитрий Бобрик, член жюри конкурса «Мисс Вилейщина – 2023»:

На нашей Вилейщине много красивых девушек. Очень важно, что этот конкурс проходит не только в центральных городах Республики Беларусь, а проходит и в региональных городах районного масштаба. С другой стороны, это просто красивое мероприятие, которое позволяет увидеть ту красоту, которая зачастую спрятана среди обыденности, скромности наших белорусских девушек.