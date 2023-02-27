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В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?

27 февраля 2023 14:28
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Новости Беларуси. В Вилейке выбрали первую красавицу района. Ей стала Ангелина Савчиц, педагог по хореографии дошкольного центра развития ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?-1

В райцентре прошел региональный этап конкурса «Мисс Минщина». Девушкам нужно было подготовить визитную карточку и рассказать о себе. Также состоялось два дефиле в фитнес-костюмах и вечерних платьях. Помимо звания «Мисс Вилейщина – 2023», участницы завоевали особые титулы «Мисс вдохновение» и «Мисс элегантность».

В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?-3

Ангелина Желобкович, участница конкурса «Мисс Вилейщина – 2023» («Мисс вдохновение»):
Мне предложили поучаствовать, я всегда очень хотела на такие конкурсы попасть. Это просто как дополнительный повод, мероприятие показать себя. Тем более в небольшом городе можно хорошо так о себе заявить.

В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?-5

Елизавета Трухан, участница конкурса «Мисс Вилейщина – 2023» («Мисс элегантность»):
Мне всегда хотелось попробовать себя в чем-то подобном, для меня это очень интересный опыт. Это может хорошо обернуться в будущем, и, возможно, кто-то пойдет дальше, это станет его карьерой.

В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?-7

Дмитрий Бобрик, член жюри конкурса «Мисс Вилейщина – 2023»:  
На нашей Вилейщине много красивых девушек. Очень важно, что этот конкурс проходит не только в центральных городах Республики Беларусь, а проходит и в региональных городах районного масштаба. С другой стороны, это просто красивое мероприятие, которое позволяет увидеть ту красоту, которая зачастую спрятана среди обыденности, скромности наших белорусских девушек.  

В Вилейке выбрали первую красавицу района. Как проходил региональный этап конкурса «Мисс Минщина»?-9

Бороться за звание самой красивой девушки Минской области приглашались конкурсантки в возрасте от 18 до 24 лет. В 16 районах уже выбрали своих претенденток. Финал конкурса «Мисс Минщина» пройдет в апреле.  

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# Конкурс красоты # Новости Минска и Минской области

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