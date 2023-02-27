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Проект программы партии «Белая Русь» обнародуют 28 февраля

27 февраля 2023 14:05
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Новости Беларуси. Проект программы партии, создаваемой объединением «Белая Русь», обнародуют уже завтра, 28 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект программы партии «Белая Русь» обнародуют 28 февраля-1

Появление новой политической силы – запрос общества, ведь события как внутри, так и по периметру Беларуси за последние годы показали: нам стоит сплотиться еще сильнее. Сегодня в Минске состоялась публичная презентация проекта. Дату выбрали неслучайно. Создание политической партии соответствует духу и смыслу тех изменений, которые были одобрены белорусским народом на республиканском референдуме год назад – 27 февраля.

Проект программы партии «Белая Русь» обнародуют 28 февраля-4

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:
Я уверен в том, что это было судьбоносное событие. Оно соответствует тем вызовам, которые брошены нашей стране и человеческой цивилизации в целом. Я уверен, что деструктивные силы в мире хотят разрушить человеческую цивилизацию как таковую, выбив из ее основания основополагающие институты, как семья, государство, образование. Мы приняли решение сохранить человеческое достоинство, сохранить человеческую культуру и цивилизацию.

Проект программы партии «Белая Русь» обнародуют 28 февраля-7

На учредительный съезд партии 18 марта соберутся ранее избранные делегаты. Это более тысячи человек.

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# Белая Русь # общество # Олег Романов # Фотофакт

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