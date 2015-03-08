Роковая случайность или трагическая закономерность: почему люди готовы верить в мистику, не замечая очевидного?

Новости Беларуси. Сюжет-расследование. Поводом копнуть в этой теме глубже послужил репортаж из Гомельской области, который был показан в вечерних новостях 2 марта. В Мозыре живет женщина, у которой в разное время, но в одном и том же месте погибли мама, родной и двоюродный братья. Люди, склонные верить во сверхъестественное, уже готовы записать улицу Иванькова в разряд аномальных зон. Но все гораздо проще. Все родственники женщины, как и другие герои этой печальной истории, погибли на пешеходном переходе.

Дороги. Их смысл – соединять. Города, людей, судьбы. Но именно они все чаще разъединяют. Обрывают жизненные пути.

Этот переход у Ирины отобрал троих: маму и братьев – двоюродного и родного. Последний погиб неделю назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Большанская:

Он переходил через пешеходный перекресток, у него катафот был. В общем, все как положено. На большой скорости ехала машина и просто сбила его.

Впору о родовом проклятии задуматься. Но на этом же месте погибло еще около десятка местных. Здесь все по несколько раз в день пользуются этим переходом – иначе не попасть в магазин и на остановку.

Знак «40» «Шумахеров» не смущает. И виной всему не мистика, а лихачи, считает Ирина. И лучшим амулетом здесь стал бы светофор, но в исполкоме обещают «лежачих полицейских».

Андрей Царикович:

Ходили люди в исполком, но там ответили, что на установку светофора денег нет.

Владимир Быстренко, заместитель председателя Мозырского райисполкома:

На этот год планируем устройство искусственной неровности. Обеспечим ту безопасность, которая положена на этом участке дороги.

Установить «полицейских» еще в 2014 году собирались. А сейчас сроки называют до полугода. Астролог считает, что все эти проволочки неспроста. Что называется, звезды здесь не сошлись. Нехорошее место, говорит, особенно сама «зебра». Лучше сделать подземный переход.

Игорь Кирюшин, астролог:

Сама эта «зебра» тоже обладает негативным эффектом. За счет того, что она очень длинная, представляет опасность. Такое впечатление, что дорога куда-то в никуда.

Согласно древним мистическим учениям, любой длинный прямой участок – место потенциальной опасности. Вот, пожалуй, тому подтверждение – Чаусская трасса. Дорога около деревни Подбелье прямая, ровная. А ДТП тут регулярно. Десятки погибших и пострадавших, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Людмила Балахонова, жительница деревни Подбелье Могилевского района:

Даже мою дочь сбили на дороге, она была во втором классе. Ходили даже когда-то батюшки с монахами, освятили. Но все равно у нас аварии постоянно.

А старики предупреждали, вспоминает Людмила: не прокладывайте трассу по останкам – в 1941 году здесь погибло много солдат. Мол, за неуважение мертвые отомстят.

Вообще, в стране много мрачных легенд, связанных с разрушенными захоронениями. Этнографы это объясняют генетической памятью.

В традициях белорусов – достойно провожать усопших, дабы те не трогали живых. Отсюда и скрупулезные погребальные обряды, и оберегание подземных жилищ.

Светлана Руденко, преподаватель фольклорных дисциплин Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки:

По-русски – гроб, а по-белорусски – «дамавіна». От слова «дом», «дом умершего». Если твой дом разрушают, как ты себя будешь вести? Ты будешь мстить. Мы говорим, что мы христиане, но, на самом деле, языческие корни очень глубоко сидят в нас. И вера в те или иные вещи сохранилась.

На трассе покой покойникам обеспечить уже нереально. Задобрить их можно хотя бы каким-то памятником, если уж следовать поверьям, говорит Светлана. Правда, мемориал здесь уже есть. Значит, дело не в этом? В ГАИ тоже никакой мистики не видят, хотя и признают, что в некоторых местах ДТП объяснить сложно.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Например, после зимы, когда наступает хорошая солнечная погода и сухая проезжая часть, почему-то зачастую увеличивается количество ДТП на ровных участках дорог. Возможно, это связано с состоянием водителей: то, что они расслабляются.

Ученые предлагают свою версию: дело в разломах земной коры. Краткий курс геофизики: в таких местах – аномальное электромагнитное поле. Здесь как бы сталкиваются два потока: из Космоса и из земли. А у человека – свое поле. И выходит, что по нему – двойной удар.

Герман Каратаев, доктор геолого-минералогических наук, профессор Института природопользования Национальной академии наук Республики Беларусь:

Там, где люди живут в зонах разломов, там они больше болеют, раз в пять чаще. Не просто в 2-3 раза чаще. Человек, живущий здесь, получает чаще всего рак, инфаркт миокарда, нежели который живет вот тут, например.

Анализировали данные о заболеваниях в сотне районов и сведения о ДТП сопоставляли. Оказалось, здесь еще нюанс – стыки магнитных полей – районов пониженного и повышенного. Этот переход для водителя незаметен, но может привести к беде. На ровном месте, как говорится, а оно не такое уж и ровное. Такой оказалась и наша трасса.

Герман Каратаев, доктор геолого-минералогических наук, профессор Института природопользования Национальной академии наук Республики Беларусь:

Начиная с четверти расстояния от Чаусов до Могилева, начинается зона очень повышенного магнитного поля. Так что здесь, на этом участке, вполне могут быть страсти-мордасти.

Разломами испещрена вся Беларусь, но это не значит, что везде аномальная зона. Неблагоприятны те места, что отображены красными линиями. Ученые даже предлагают ставить там на дорогах предупреждающие знаки.

А съемочная группа СТВ раздумывала, какой бы знак поставить около Кривого села – кривотолков вокруг него столько, что даже въезжать страшно.

Местная жительница:

Я тут живу 32 года. Правда ли, что у нас тут всякая чертовщина происходит, люди мрут от всяких несчастных случаев? Кто вам такую чушь сказал?

В итоге нас, собственно, и послали к тому, кто сказал. По дороге убедились, что жизнь как-то не кипит, но и зомби по улицам не ходят. Искомая женщина сначала пряталась, затем внезапно пустила в дом и изложила все те же страшилки: кто в колодец упал, кого током убило, кого сбили.

Местная жительница:

Парень, кстати, который тоже высказал мне, что у нас ничего не происходит, буквально через месяца два уже лежит на кладбище: упал с телеги, ударился головой.

Но местные сходятся в том, что аномалия здесь лишь у одного человека в голове. По полвека живут, но таких трагедий не припомнят.

Зато у следующей истории – надежный свидетель. Наша коллега Катя рассказала о загадочном совпадении: ее бабушка и соседи умерли с интервалом в 40 дней.

Екатерина Мойсеенок:

Вот эти три дома. Сначала умер сосед, который жил справа. Через 40 дней после его смерти умер сосед, который жил слева. Ровно, когда прошло 40 дней после смерти соседа слева, умерла моя бабушка.

Татьяна Ивановна ушла последней из трех пар, живших по соседству. Дружили семьями десятки лет, помогали друг другу, были очень близки. Ежевечерняя традиция – мужчины возятся в гараже, перебирая по винтику машину, женщины обсуждают наболевшее на лавочке.

Екатерина Мойсеенок:

Раньше же считалось, что сосед – это почти как родственник. Поругаться по-соседски, помириться.

40 дней – символичное число. Считается, что душа умершего окончательно уходит. А здесь получается, что при этом она забирала с собой следующую.

Мы обратились к местному священнику. Он не счел возможным сниматься в Пост, но отметил, что люди излишне мистифицируют это число – даже 40-летие отказываются праздновать.

Как сработал вот этот механизм – загадка. Патефон заиграл через почти 70 лет. Из-под земли.

Дело было так: в 2008 году два старшеклассника прогуливали школу, вспоминает их учительница. Прибежали к ней жутко взволнованные. Рассказали, что ходили на место былых боев патроны искать. Начали копать и услышали музыку.

Взрослые потом раскопали там землянку, в которой был патефон. Вот эту самую пластинку и крутил. Предположительно, занимался он этим и в 1944 году в момент, когда рядом взорвался снаряд и землянку засыпало. Возможно, что-то застопорило механизм.

Маргарита Юшкевич, хранитель музейных экспонатов народного историко-краеведческого музея Старосельской средней школы:

На головку какой-то упал предмет. Если даже положить коробку спичечную, перестанет иголка двигаться по пластинке. И он остановился, а пружина не выкрутилась до конца.

Через 70 лет что-то сместилось и патефон заиграл. Невероятное стечение обстоятельств. И все-таки кажется чем-то сверхъестественным.

Возможно, подтверждают ученые, существует другая закономерность, не причинно-следственная, привычная нам. Как эффект бабочки: влияние – минимальное, последствия – непредсказуемые.

Александр Спасков, заведующий Центром философско-методологических и междисциплинарных исследований Института философии Национальной академии наук Республики Беларусь:

Эффект бабочки: она машет крыльями в нужном месте и возникает ураган. То же самое в человеческой истории, событиях, жизни. Может быть, нужно было, чтобы этот человек, который проходил мимо, услышал этот граммофон. Тут связь явлений, просто она неподвластна науке. Для нас это выглядит случайным.

Кстати, играет патефон песню «Осенние листья». А нашли его мальчишки как раз осенью.