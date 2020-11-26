В Мозыре мужчина изготовил более 1000 «ежей»

Новости Беларуси. Более 1 000 «ежей» изготовил житель Мозыря. Позже мужчина планировал передать металлические изделия другим людям для повреждения автошин спецтранспорта правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также мужчина являлся администратором одного из деструктивных Telegram-каналов. Человека, который сможет доставить изделия в Минск, обвиняемый искал в радикальном чате.

Для этого он опубликовал фотографию металлических конструкций, а также разместил инструкцию по их применению и информацию о поражающих свойствах.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В ходе передачи противоправная деятельность 40-летнего мужчины была пресечена, металлические конструкции изъяты. Также следователями в ходе проведения следственного эксперимента установлено, что под любым углом броска данных металлических конструкций она становится поражающим элементом вверх, что, безусловно, повреждает шину спецтранспорта. Общая длина возможно выставленных данных металлических изделий составляет более 77 метров.