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В Мозыре мужчина изготовил более 1000 «ежей»

26 ноября 2020 06:49
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Новости Беларуси. Более 1 000 «ежей» изготовил житель Мозыря. Позже мужчина планировал передать металлические изделия другим людям для повреждения автошин спецтранспорта правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мозыре мужчина изготовил более 1000 «ежей»-1

Также мужчина являлся администратором одного из деструктивных Telegram-каналов. Человека, который сможет доставить изделия в Минск, обвиняемый искал в радикальном чате.

В Мозыре мужчина изготовил более 1000 «ежей»-4

Для этого он опубликовал фотографию металлических конструкций, а также разместил инструкцию по их применению и информацию о поражающих свойствах.

В Мозыре мужчина изготовил более 1000 «ежей»-7

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В ходе передачи противоправная деятельность 40-летнего мужчины была пресечена, металлические конструкции изъяты. Также следователями в ходе проведения следственного эксперимента установлено, что под любым углом броска данных металлических конструкций она становится поражающим элементом вверх, что, безусловно, повреждает шину спецтранспорта. Общая длина возможно выставленных данных металлических изделий составляет более 77 метров.

В Мозыре мужчина изготовил более 1000 «ежей»-10

Действия обвиняемого квалифицированы как приготовление к участию в массовых беспорядках. Мужчина заключен под стражу.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Кабакович # Фотофакт

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