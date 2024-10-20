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Белорусские военные отправились в Россию на обучение

20 октября 2024 07:31
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Белорусские военные отправились на обучение в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные отправились в Россию на обучение-2

По возвращении на Родину они смогут стать инструкторами уже в нашей армии. Такое право получат лишь лучшие, те, кто освоит новые передовые методики подготовки войск, чтобы в дальнейшем применять их в своих частях. Особое внимание будет уделено использованию новейших технологий, исходя из опыта ведения специальной военной операции.

Белорусские военные отправились в Россию на обучение-4

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Беларуси:
Буквально на днях завершил подготовку 4-й отдельный танковый батальон 19-й бригады. Нам удалось присутствовать на завершающем этапе слаживания подразделений батальона. Высоко оценим тот уровень, который дали наши коллеги этим подразделениям. 

Все те передовые методики, которые сегодня используются в Вооруженных силах Российской Федерации, были преподаны нашим военнослужащим. Мы увидели, как внедряется практический опыт специальной военной операции на практике по подготовки войск.

# Вооруженные силы Беларуси

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