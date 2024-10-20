Каково играть на сцене, когда в зале Президент? Виталий Кульбаков честно ответил

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виталий Кульбаков.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Зрители разные. А когда в зале сидит Президент?