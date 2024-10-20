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Каково играть на сцене, когда в зале Президент? Виталий Кульбаков честно ответил

20 октября 2024 07:22
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виталий Кульбаков.  

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Зрители разные. А когда в зале сидит Президент?

Каково играть на сцене, когда в зале Президент? Виталий Кульбаков честно ответил-2

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Волнение присутствует всегда.

Александр Осенко:
Это особое волнение?

Виталий Кульбаков:
Нужно уметь с ним совладать. Мы сопровождаем вручение государственных наград, ездим во Дворец Независимости. Каждый выход главы государства должен быть отточен. Особенное волнение – начало, потому что мы задаем тон. Открываются двери, входит глава государства, и мы задаем тон мероприятию. Я не люблю чувство ожидания. Я люблю работать, когда я вступаю на сцену – и все, поехали!

# Музыка # Виталий Кульбаков # Александр Осенко

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