Родовская: «Готовы ли мы сейчас подумать о своём будущем или спустим всё на тормозах, а потом как-нибудь разберёмся?»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает о наболевшем. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает о наболевшем. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская:
Я всегда говорю, только в диалоге рождается истина. Вчера проект новой Конституции вынесли на всеобщее обсуждение. Что скажет белорусский народ? Рада, что мнение жителей нашей страны будет услышано: нельзя выносить на референдум проект Главного закона страны без широкого общественного обсуждения, сказал Президент.
Что известно о новом проекте Конституции? Всего 156 статей, что на 9 больше, чем в действующей. Появилось 11 новых статей и 81 изменили и скорректировали. Отдельным пунктом – будет ли у ВНС статус конституционного органа? Напомню, что Всебелорусское народное собрание раз в пять лет определяет стратегию развития страны. Поэтому, стоит ли за ним на законодательном уровне закрепить эти полномочия, решать нам.
Сегодня принятие всех решений и ответственность лежит на плечах Президента. Настало ли то время, когда мы эти полномочия перераспределим между главой государства, парламентом и местными органами власти? Наш Президент считает, настало время часть этих полномочий, равно как и ответственности, делегировать другим органам.
Не буду сегодня затрагивать все пункты. Считаю, что каждому для начала надо его прочитать и высказать свое мнение, если у вас есть что сказать. Среди самых обсуждаемых тем – введение института, уполномоченного по правам человека, мораторий или отмена смертной казни, брак как союз мужчины и женщины по праву рождения. Наши соседи-россияне этим летом столкнулись с первыми попытками «радужного» мира узаконить однополые браки. Европейскому суду по правам человека было отказано на основании статьи обновленной российской Конституции.
Пришло время и нам, белорусам, посмотреть в будущее. Только Конституция как Основной закон страны определяет смысл законов и дает гарантию прав и свобод каждого из нас. Предстоящий референдум ответит на простой вопрос: будем менять Конституцию или нет, сколько у нас пассивных, а сколько сторонников нужных и давно назревших изменений? Готовы ли мы сейчас подумать о своем будущем или спустим все на тормозах, а потом как-нибудь разберемся?
Я не раз говорила о том, что последние два года уникальны тем, что в период такого давления на нашу страну обязательно проявятся сильные стороны одних политиков и станет очевидным предательство других. И вот что показал недавний опрос. Рейтинг доверия – это рейтинг эмоционального отношения. Вот кому я верю, кого я вспомню как надежного человека. И 72 % назвали имя нашего Президента.
Белорусы действительно сейчас считают Лукашенко единственным, кто способен найти решение экономических и социальных проблем. Не надо объяснять, что такие высокие позиции в рейтинге – это не столько про престиж, сколько про качество государственного управления после событий августа 2020-го. Еще одна любопытная деталь: наше время часто называют информационной эпохой, но никто не связывает его с эпохой знаний. Чтобы информация стала знанием, ее надо сначала получить, проверить, проанализировать и выдать в эфир.
Давайте посмотрим на эти пункты: телевидение и интернет. О чем говорят эти цифры? Все понимают, что медиа на то и даны, чтобы донести до зрителей то, что те не могут найти сами. В данной ситуации, слава богу, дошло, что в интернете масса фейков и чуши, а в эфире государственных СМИ информация становится и знанием. Мне нравится, что в цифрах социсследования настроение общества позитивно, а оппозиция уже непопулярна.
Бчбшники понимают: их рейтинги неумолимо падают в глазах западных политиков, и с этим нужно срочно что-то делать. Как вы понимаете, меньше врать не вариант. Их каналы признаны экстремистскими, и как бы они ни хорохорились, в Беларуси они уже никто. Хотя нет – предатели. И они должны ответить по всей строгости закона. Никто за нас не решит наши проблемы. У всех стран свои национальные интересы, а у нас должны быть свои. И стоять на коленях перед сонным Джо, как это делают многие другие, мы не будем. Хотя бы потому, что он не оценит, ему наплевать. Эту войну мы выиграли.
Опираясь на положения Конституции, Беларусь стремится быть страной с сильной экономикой и социальной сферой. Страной перемен к лучшему, в центре которых – качество жизни каждого белоруса. Залогом этого является наш Основной закон. Любому человеку в мире важны две простые вещи: знать, что им гарантирована работа и достойный заработок, а в старости – пенсия. Знать, что границы страны защищены, что их дети будут воспитываться в той же культуре, что и родители. То и другое гарантирует только один документ в мире – это Конституция.