Родовская: «Готовы ли мы сейчас подумать о своём будущем или спустим всё на тормозах, а потом как-нибудь разберёмся?»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает о наболевшем. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Я всегда говорю, только в диалоге рождается истина. Вчера проект новой Конституции вынесли на всеобщее обсуждение. Что скажет белорусский народ? Рада, что мнение жителей нашей страны будет услышано: нельзя выносить на референдум проект Главного закона страны без широкого общественного обсуждения, сказал Президент. Что известно о новом проекте Конституции? Всего 156 статей, что на 9 больше, чем в действующей. Появилось 11 новых статей и 81 изменили и скорректировали. Отдельным пунктом – будет ли у ВНС статус конституционного органа? Напомню, что Всебелорусское народное собрание раз в пять лет определяет стратегию развития страны. Поэтому, стоит ли за ним на законодательном уровне закрепить эти полномочия, решать нам. Сегодня принятие всех решений и ответственность лежит на плечах Президента. Настало ли то время, когда мы эти полномочия перераспределим между главой государства, парламентом и местными органами власти? Наш Президент считает, настало время часть этих полномочий, равно как и ответственности, делегировать другим органам.

Не буду сегодня затрагивать все пункты. Считаю, что каждому для начала надо его прочитать и высказать свое мнение, если у вас есть что сказать. Среди самых обсуждаемых тем – введение института, уполномоченного по правам человека, мораторий или отмена смертной казни, брак как союз мужчины и женщины по праву рождения. Наши соседи-россияне этим летом столкнулись с первыми попытками «радужного» мира узаконить однополые браки. Европейскому суду по правам человека было отказано на основании статьи обновленной российской Конституции. Пришло время и нам, белорусам, посмотреть в будущее. Только Конституция как Основной закон страны определяет смысл законов и дает гарантию прав и свобод каждого из нас. Предстоящий референдум ответит на простой вопрос: будем менять Конституцию или нет, сколько у нас пассивных, а сколько сторонников нужных и давно назревших изменений? Готовы ли мы сейчас подумать о своем будущем или спустим все на тормозах, а потом как-нибудь разберемся? Я не раз говорила о том, что последние два года уникальны тем, что в период такого давления на нашу страну обязательно проявятся сильные стороны одних политиков и станет очевидным предательство других. И вот что показал недавний опрос. Рейтинг доверия – это рейтинг эмоционального отношения. Вот кому я верю, кого я вспомню как надежного человека. И 72 % назвали имя нашего Президента.

Белорусы действительно сейчас считают Лукашенко единственным, кто способен найти решение экономических и социальных проблем. Не надо объяснять, что такие высокие позиции в рейтинге – это не столько про престиж, сколько про качество государственного управления после событий августа 2020-го. Еще одна любопытная деталь: наше время часто называют информационной эпохой, но никто не связывает его с эпохой знаний. Чтобы информация стала знанием, ее надо сначала получить, проверить, проанализировать и выдать в эфир.

Давайте посмотрим на эти пункты: телевидение и интернет. О чем говорят эти цифры? Все понимают, что медиа на то и даны, чтобы донести до зрителей то, что те не могут найти сами. В данной ситуации, слава богу, дошло, что в интернете масса фейков и чуши, а в эфире государственных СМИ информация становится и знанием. Мне нравится, что в цифрах социсследования настроение общества позитивно, а оппозиция уже непопулярна. Бчбшники понимают: их рейтинги неумолимо падают в глазах западных политиков, и с этим нужно срочно что-то делать. Как вы понимаете, меньше врать не вариант. Их каналы признаны экстремистскими, и как бы они ни хорохорились, в Беларуси они уже никто. Хотя нет – предатели. И они должны ответить по всей строгости закона. Никто за нас не решит наши проблемы. У всех стран свои национальные интересы, а у нас должны быть свои. И стоять на коленях перед сонным Джо, как это делают многие другие, мы не будем. Хотя бы потому, что он не оценит, ему наплевать. Эту войну мы выиграли.