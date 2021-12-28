Прямой эфир

Пуховичский район готов к охотничьему зимнему сезону. Каждое угодье оборудовано стоянками

28 декабря 2021 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пуховичский филиал Белорусского общества охотников и рыболовов готов к зимнему сезону. Увеличено поголовье диких животных и организованы остановочные пункты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Пуховичский район готов к охотничьему зимнему сезону. Каждое угодье оборудовано стоянками-1

Каждое охотничье угодье оборудовано стоянками, где удобно проводить инструктажи, выдавать путевки. Также предусмотрена возможность отдохнуть под крышей у мангала. Такие стоянки пользуются популярностью и у других любителей природы, которые ценят заботу егерей о благоустройстве и чистоте в местах отдыха.  

Пуховичский район готов к охотничьему зимнему сезону. Каждое угодье оборудовано стоянками-4

Виктор Соболевский, директор Пуховичского филиала Белорусского общества охотников и рыболовов:  
По Минской области мы вышли на первое место по добыче косули – более 40 голов к изъятию. То же сейчас и с основным охотничьим трофеем – лосем, больше 100 изъятий. У нас 650 человек – охотники. Все они относятся добросовестно. За последние 4 года не было нарушений, браконьерства.  

Пуховичский район готов к охотничьему зимнему сезону. Каждое угодье оборудовано стоянками-7

В Пуховичском районе 12 охотдач и около 20 стоянок. Все это создано для любителей отдыха на природе. Для этого есть все условия: мангал, крыша-навес, заготовлены дрова.  

# Охота в Беларуси # общество # Виктор Соболевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рубрика «Спорттаймер» и курьёзный случай со спортсменом. Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая о том, чем ей запомнился 2021 год
28 декабря 2021 14:55

Рубрика «Спорттаймер» и курьёзный случай со спортсменом. Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая о том, чем ей запомнился 2021 год

«Радиус обслуживания порядка 15 километров». В Комсомольский ФАП передадут скутер
28 декабря 2021 14:54

«Радиус обслуживания порядка 15 километров». В Комсомольский ФАП передадут скутер

«На здравоохранение направляем большее количество средств». Какие самые затратные статьи бюджета Минска?
28 декабря 2021 14:33

«На здравоохранение направляем большее количество средств». Какие самые затратные статьи бюджета Минска?