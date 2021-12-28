Пуховичский район готов к охотничьему зимнему сезону. Каждое угодье оборудовано стоянками

Новости Беларуси. Пуховичский филиал Белорусского общества охотников и рыболовов готов к зимнему сезону. Увеличено поголовье диких животных и организованы остановочные пункты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждое охотничье угодье оборудовано стоянками, где удобно проводить инструктажи, выдавать путевки. Также предусмотрена возможность отдохнуть под крышей у мангала. Такие стоянки пользуются популярностью и у других любителей природы, которые ценят заботу егерей о благоустройстве и чистоте в местах отдыха.

Виктор Соболевский, директор Пуховичского филиала Белорусского общества охотников и рыболовов:

По Минской области мы вышли на первое место по добыче косули – более 40 голов к изъятию. То же сейчас и с основным охотничьим трофеем – лосем, больше 100 изъятий. У нас 650 человек – охотники. Все они относятся добросовестно. За последние 4 года не было нарушений, браконьерства.