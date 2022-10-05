Больше 270 тыс гектаров засеяли озимыми зерновыми аграрии Минской области

Новости Беларуси. В центральном регионе засеяли свыше 270 тысяч гектаров озимыми зерновыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 80 % от плана. Погода вносит свои коррективы, однако аграрии наращивают темпы.

Лидируют Молодечненский, Смолевичский и Несвижский районы. Не отстают и клецкие аграрии – они приступили к посевной одни из первых, поэтому некоторые хозяйства работают на последних гектарах. В том числе и механизаторы «Клецкого». Здесь работает молодежный экипаж Александра Салодкого и Олега Панича, который стал лучшим в республиканском проекте «Молодежь – за урожай». Комбайнеры намолотили 4 144 тонны зерна.

Олег Панич, механизатор сельхозпредприятия «Клецкий»:

Такого в хозяйстве еще не было. В истории первый раз такое. Слаженно работали, да и все. Саша [Александр Салодкий – прим. ред.] на уборке кукурузы задействован, сегодня органику возит, а мы чинимся. Надо работать, стараться.

Владимир Арабинка, главный агроном сельхозпредприятия «Клецкий»:

Уборочная прошла у нас, можно сказать, на одном дыхании. Погода способствовала уборке. На данный момент осталось сахарную свеклу убирать и кукурузу на силос и зерно. Кукурузы на зерно у нас 150 гектаров планируется. Начали уборку, урожайность в среднем около 120 центнеров.