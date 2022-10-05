Прямой эфир

«Человек легендарный». Доску памяти известного минского сыщика открыли на Долгиновском тракте

05 октября 2022 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли мемориальную доску памяти заслуженного ветерана столичной милиции Петра Пятковского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Человек легендарный». Доску памяти известного минского сыщика открыли на Долгиновском тракте-1

Символично, что церемония состоялась в День уголовного розыска. Именно этой службе легендарный оперативник и посвятил свою жизнь. Собрались бывшие сослуживцы, молодые сотрудники столичной милиции и семья знаменитого сыщика. Коллеги поделились уникальными воспоминаниями о совместной службе. Прозвучала аудиозапись голоса Петра Пятковского с напутствием молодым сотрудникам.

«Человек легендарный». Доску памяти известного минского сыщика открыли на Долгиновском тракте-4

Сергей Ушаков, начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Хотелось бы отметить, что человек легендарный, до последнего дня своей жизни находился на боевом посту, возглавляя ветеранскую организацию сотрудников уголовного розыска. Постоянно делился своим опытом, являлся хранителем наших традиций.

«Человек легендарный». Доску памяти известного минского сыщика открыли на Долгиновском тракте-7

Сергей Пятковский:
Отец ушел в отставку в 1974 году, 48 лет назад. До сих пор его коллеги помнят о том, как он работал, и отдают ему должное. Значит, действительно легенда. Горжусь!

«Человек легендарный». Доску памяти известного минского сыщика открыли на Долгиновском тракте-10

Петр Пятковский – талантливый оперативник, бывший начальник столичного уголовного розыска – умер в феврале на 92-м году жизни. Последние дни он провел в доме № 44 на Долгиновском тракте. Теперь здесь установлена мемориальная доска.

# Милиция Беларуси # общество # Сергей Ушаков # Сергей Пятковский # Петр Пятковский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Больше 270 тыс гектаров засеяли озимыми зерновыми аграрии Минской области
05 октября 2022 13:17

Больше 270 тыс гектаров засеяли озимыми зерновыми аграрии Минской области

Русло реки Случь начали чистить местные коммунальщики
05 октября 2022 13:16

Русло реки Случь начали чистить местные коммунальщики

Болезни глаз у детей. Как сберечь зрение ребёнка?
05 октября 2022 12:41

Болезни глаз у детей. Как сберечь зрение ребёнка?