«Человек легендарный». Доску памяти известного минского сыщика открыли на Долгиновском тракте

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли мемориальную доску памяти заслуженного ветерана столичной милиции Петра Пятковского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Символично, что церемония состоялась в День уголовного розыска. Именно этой службе легендарный оперативник и посвятил свою жизнь. Собрались бывшие сослуживцы, молодые сотрудники столичной милиции и семья знаменитого сыщика. Коллеги поделились уникальными воспоминаниями о совместной службе. Прозвучала аудиозапись голоса Петра Пятковского с напутствием молодым сотрудникам.

Сергей Ушаков, начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Хотелось бы отметить, что человек легендарный, до последнего дня своей жизни находился на боевом посту, возглавляя ветеранскую организацию сотрудников уголовного розыска. Постоянно делился своим опытом, являлся хранителем наших традиций.

Сергей Пятковский:

Отец ушел в отставку в 1974 году, 48 лет назад. До сих пор его коллеги помнят о том, как он работал, и отдают ему должное. Значит, действительно легенда. Горжусь!