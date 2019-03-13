«Родители зачастую сами бросают ребёнка в лапы избыточного веса»: как решить проблему детского ожирения?

Беларусь занимает 1 место в СНГ по детскому и подростковому ожирению. Почему так и как решить проблему, мы спросили у гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» Марты Марудовой.

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:

Да, на душу населения, по статистике 2014 года. Очень много за последнее время. Ко мне, например, обращаются много детей и подростков. Столько не было ещё 5-7 лет назад. Действительно, катастрофически.

Очень много стало доступной еды, у детей есть карманные деньги, чтобы можно было купить на кассе, рестораны быстрого питания вокруг, сидение в планшетах, компьютерах, никто не прыгает в резиночки на улице, не играют в футбол, никого нет, как ни странно. Хотя раньше в любую погоду попробуй домой загони! Опять же – очень большая стрессовость и нагрузка. К 1 классу ребёнок уже должен уметь первое, второе, пятое, двадцать пятое. Ребёнок должен бегать на кружки туда-сюда. Родители зачастую сами бросают ребёнка в лапы избыточного веса, потому что заставляют везде много быть, везде ходить, но при этом не давая другой разрядки, кроме как еда.

Какой выход из этой ситуации видите Вы?

Марта Марудова:

Как бы ни банально это звучало: как можно больше находиться на свежем воздухе, прогулки, минимизировать пищевой мусор. Это основное, что может быть.

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