Родители могут убедиться, как легко дети попадают на удочку преступников. В Минске презентовали уникальную интернет-платформу

Сегодня же презентовали возможности интернет-платформы «Научите детей видеть ложь». Это своего рода тренажер для родителей, которые могут сами убедиться, как дети легко попадают на удочку преступников. Здесь также готовы помочь узнать, насколько хорошо взрослые знают своего ребенка, пройдя тест.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Люди стали более грамотные, конечно, работа показывает себя. Посмотрите, как смещается сейчас структура жертв торговли людьми. По сути дела, торговля через интернет, если мы говорим на примере Республики Беларусь, – дети. Приглашения на встречи, подкупание детей: в кино пойдем, а я тебе мороженое куплю, а я тебя за коленку подержу, а я еще что-нибудь и так далее. Поэтому это, может, не было как физическое воздействие, как какой-то акт сексуального насилия, но это все равно нарушение твоей приватности, это вторжение в твой моральные мир, в твои социальный устой.