Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации ТКГ в Минске

Новым главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе назначен первый президент Украины Леонид Кравчук. Политик согласился занять этот пост и заявил, что хочет ускорить достижение мира на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, до этого должность главы украинской делегации в группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны занимал экс-президент Леонид Кучма. Заявив о своем уходе, он отметил, что и впредь при необходимости готов содействовать дальнейшему процессу установления мира.