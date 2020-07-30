Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации ТКГ в Минске
Новым главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе назначен первый президент Украины Леонид Кравчук. Политик согласился занять этот пост и заявил, что хочет ускорить достижение мира на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, до этого должность главы украинской делегации в группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны занимал экс-президент Леонид Кучма. Заявив о своем уходе, он отметил, что и впредь при необходимости готов содействовать дальнейшему процессу установления мира.
Отметим, вопрос урегулирования украинского кризиса обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске. Так, после очередного заседания контактной группы, которое состоялось на минувшей неделе, в ночь на 27 июля в силу вступил договор о полном прекращении огня. Большинство экспертов по-прежнему сходятся во мнении, что Минские соглашения важны и альтернативы этим договоренностям нет до сих пор.