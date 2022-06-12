«Родителей очень жалко». Что говорят воспитанники Кривичского специального ПТУ закрытого типа?

Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дети без присмотра родителей промышляют хищением имущества, угоном авто, незаконным оборотом наркотиков, заведомо ложными сообщения об опасности, тонут, уходят из дома и теряются. На неделе наша съемочная группа проверила, где и чем занимаются юные белорусы. Оксана Семашко изучила провинности под грифом «особо опасно».

Александр Томашевич, ученик Кривичского специального лечебно-воспитательного ПТУ закрытого типа:

В колледже, конечно, больше свободы было. Здесь мы начали больше употреблять алкоголь, курение, ну, и разных запрещенных веществ.

Никита Степаненко, ученик Кривичского специального лечебно-воспитательного ПТУ закрытого типа:

Выпивали, начинались какие-нибудь конфликты с прохожими, драки.

Виталий Неборский, ученик Кривичского специального лечебно-воспитательного ПТУ закрытого типа:

Родителей очень жалко. Ну, как-то... ой, как вам так сказать... Решетки на окнах, и каждый шаг под пристальным контролем. Впереди у Виталия каникулы строгого режима.

Виталий Неборский:

В будущем планирую как бы перестать пить, создать нормальную семью. В единственном в Беларуси лечебно-воспитательном училище способны тягу к наркотикам, алкоголю, курению и хулиганству зарубить на корню.