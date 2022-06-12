«Родителей очень жалко». Что говорят воспитанники Кривичского специального ПТУ закрытого типа?
Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дети без присмотра родителей промышляют хищением имущества, угоном авто, незаконным оборотом наркотиков, заведомо ложными сообщения об опасности, тонут, уходят из дома и теряются. На неделе наша съемочная группа проверила, где и чем занимаются юные белорусы.
Оксана Семашко изучила провинности под грифом «особо опасно».
Александр Томашевич, ученик Кривичского специального лечебно-воспитательного ПТУ закрытого типа:
В колледже, конечно, больше свободы было. Здесь мы начали больше употреблять алкоголь, курение, ну, и разных запрещенных веществ.
Никита Степаненко, ученик Кривичского специального лечебно-воспитательного ПТУ закрытого типа:
Выпивали, начинались какие-нибудь конфликты с прохожими, драки.
Виталий Неборский, ученик Кривичского специального лечебно-воспитательного ПТУ закрытого типа:
Родителей очень жалко. Ну, как-то... ой, как вам так сказать...
Решетки на окнах, и каждый шаг под пристальным контролем. Впереди у Виталия каникулы строгого режима.
Виталий Неборский:
В будущем планирую как бы перестать пить, создать нормальную семью.
В единственном в Беларуси лечебно-воспитательном училище способны тягу к наркотикам, алкоголю, курению и хулиганству зарубить на корню.
Андрей Дубаневич, директор Кривичского специального лечебно-воспитательного ПТУ закрытого типа:
Эти ребята, которые, в принципе, дома не всегда видели не то что каких-то там благ цивилизации, иногда и в общении обделены были, а здесь они видят, что, когда государство заботится, они могут вести достойную жизнь.
Оксана Семашко, корреспондент:
Сегодня за вот этой высокой стеной с камерами по периметру находятся под пристальным надзором 28 ребят, которые оступились единожды. И среди них – ни одного рецидива. Ведь оказавшись здесь единожды, каждому решать самостоятельно: остаться по эту или по ту сторону.
На свободе такие подростки подвергают себя и других опасности.
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