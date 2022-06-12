Валерий Шеховцов: «Война началась не в феврале этого года, она идёт десятилетиями. И цель этой войны – просто уничтожить Россию»
Новости Беларуси. В основе взаимодействия Беларуси и России не только коммерческий интерес. Наши страны связывает общая история и культура, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вообще, искусство сближает, помогает осмыслить бытие, а на некоторые события посмотреть под другим углом. В том числе для этого проводится фестиваль документального кино «Евразия.DOC», подготовка к которому уже началась.
Какие вопросы в 2022 году будут в центре внимания экспертов, над чем работают современные документалисты – на эти и другие темы Анастасия Ярощик-Корниенко пообщалась с директором кинофорума Валерием Шеховцовым.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Как часто удается бывать в Минске?
За 1,5 минуты мы пытаемся рассказать о важных эпизодах из истории Беларуси
Валерий Шеховцов, российский журналист, продюсер, режиссер, директор фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC»:
Я очень люблю Минск, очень люблю Беларусь, поэтому очень рад, что у студии «Третий Рим» нашего продюсерского центра есть проект, который мы делаем в Беларуси.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Что это за проекты? Приоткройте тайну. И некоторые из них даже видят в метро минском уже несколько дней.
Валерий Шеховцов:
Есть проект, который называется «Беларусь. История». Это короткие анимированные ролики в жанре коллажной анимации. И за 1,5 минуты мы пытаемся рассказать о каких-то важных эпизодах из истории Беларуси. Работает над этим белорусская команда. Наш консультант-историк, который специалист по белорусской истории. И это совершенно разные эпохи, совершенно разные события. Наш основной проект в Беларуси – это фестиваль документального кино. В этом году он пройдет в седьмой раз. Тематические блоки – это, конечно же, противодействие возрождению нацизма, такой блок будет, эта тема сейчас актуальна. Мы будем рассуждать, обсуждать с экспертами, кому выгодно и нужно возрождение нацизма. И казалось бы, эту наши предки решили еще в середине прошлого века, когда денацифицировали Германию. Одна из тем, в том числе круглых столов, будет тема, связанная с информационными войнами. И, несмотря на то, что тема традиционная фестиваля нашего, мы планируем, что это будет достаточно острое обсуждение, поскольку происходят достаточно серьезные изменения в геополитической обстановке. И информационные войны прямо ожесточаются, если так можно сказать. И мы видим поток фейков, поток дезинформации. Мы видим, что наша сторона, другая сторона информационная… Наши реальные жизни не отражаются, искажаются.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Вы, насколько я знаю, уроженец Харькова. Как смотрите на ситуацию, которая разворачивается сегодня в Украине?
Эта война началась не сейчас и даже не в 2014 году
Валерий Шеховцов:
Я понимаю прекрасно, что эта война началась не сейчас. Она идет давно. И даже не в 2014 году. Раньше, потому что дали поднять голову нацизму в Украине, бандеровщине. Какой-то той части истории, которая на самом деле губительна для Украины. Этот яд национализма благодаря информационной накачке людей, начиная со школы. Искаженную историю, перевернутый плюс на минус. Неокрепшее сознание, в которое внедряют просто какие-то другие смыслы, искаженные. Выставляют в качестве примера тех, кого мы считаем антигероями. Действительно героев, наших героев, победителей, созидателей выставляют в неверном свете, в искаженном. И это все продолжалось годами, десятилетиями. Все к этому шло. И к сожалению, как я уже говорил, война началась не в феврале этого года, она идет десятилетиями. И цель этой войны – просто уничтожить Россию. И Беларусь в том числе, потому что мы противостоим, мне кажется, идеологически, вообще, ментально противостоим тем процессам, которые мы не можем принять здесь. Мы не можем попирать ценности семьи. Мы не можем, скажем, волю большинства сменить волей меньшинства в угоду этому меньшинству. Мы не можем какие-то вещи исторические… Не гордиться ими. И наоборот, не можем какие-то исторические вещи, которыми гордятся на Западе, как-то принимать.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Как вы расцениваете ту ситуацию, которая сегодня сложилась с вывозом зерна из Украины?
Вокруг некоторых тем будет возникать поле спекуляций
Валерий Шеховцов:
Вы знаете, я думаю, что мы будем сталкиваться с тем, что будут возникать некие темы и вокруг них будет создаваться как бы поле спекуляций.