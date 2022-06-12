Валерий Шеховцов: «Война началась не в феврале этого года, она идёт десятилетиями. И цель этой войны – просто уничтожить Россию»

Новости Беларуси. В основе взаимодействия Беларуси и России не только коммерческий интерес. Наши страны связывает общая история и культура, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вообще, искусство сближает, помогает осмыслить бытие, а на некоторые события посмотреть под другим углом. В том числе для этого проводится фестиваль документального кино «Евразия.DOC», подготовка к которому уже началась. Какие вопросы в 2022 году будут в центре внимания экспертов, над чем работают современные документалисты – на эти и другие темы Анастасия Ярощик-Корниенко пообщалась с директором кинофорума Валерием Шеховцовым. Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Как часто удается бывать в Минске? За 1,5 минуты мы пытаемся рассказать о важных эпизодах из истории Беларуси

Валерий Шеховцов, российский журналист, продюсер, режиссер, директор фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC»:

Я очень люблю Минск, очень люблю Беларусь, поэтому очень рад, что у студии «Третий Рим» нашего продюсерского центра есть проект, который мы делаем в Беларуси. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Что это за проекты? Приоткройте тайну. И некоторые из них даже видят в метро минском уже несколько дней. Валерий Шеховцов:

Есть проект, который называется «Беларусь. История». Это короткие анимированные ролики в жанре коллажной анимации. И за 1,5 минуты мы пытаемся рассказать о каких-то важных эпизодах из истории Беларуси. Работает над этим белорусская команда. Наш консультант-историк, который специалист по белорусской истории. И это совершенно разные эпохи, совершенно разные события. Наш основной проект в Беларуси – это фестиваль документального кино. В этом году он пройдет в седьмой раз. Тематические блоки – это, конечно же, противодействие возрождению нацизма, такой блок будет, эта тема сейчас актуальна. Мы будем рассуждать, обсуждать с экспертами, кому выгодно и нужно возрождение нацизма. И казалось бы, эту наши предки решили еще в середине прошлого века, когда денацифицировали Германию. Одна из тем, в том числе круглых столов, будет тема, связанная с информационными войнами. И, несмотря на то, что тема традиционная фестиваля нашего, мы планируем, что это будет достаточно острое обсуждение, поскольку происходят достаточно серьезные изменения в геополитической обстановке. И информационные войны прямо ожесточаются, если так можно сказать. И мы видим поток фейков, поток дезинформации. Мы видим, что наша сторона, другая сторона информационная… Наши реальные жизни не отражаются, искажаются.