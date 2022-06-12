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Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали

12 июня 2022 17:41
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Новости Беларуси. Запад действительно обрушил на нас полотно из санкций. Но некоторые предприятия из этого пытаются создать новые финансовые лекала. Так делают на швейной фабрике в Жлобине, мастера которой одевают белорусских детей и не только, сообщили в программе «Неделя». Оживила производство и новость о том, что в тренды учебных заведений вернется школьная форма.

Так готовы ли к повышенному спросу производители и почему санкции, хоть и не сидят, но не портят белорусский экономический вид? Разбирались наши корреспонденты.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-1

Школьный дресс-код в последние годы отдан на откуп родителям. Одна рекомендация – соответствие деловому стилю. И лишь единицы, те же гимназии, требуют соблюдения единой формы. Есть даже свои фишки в виде эмблемы. С одной стороны – это некое единение образовательной системы. С другой, безусловно, формирует у ребенка понимание стиля в одежде. И тогда уж точно в будущем не придется объяснять, что в шортах на деловой вечер или переговоры приходить не принято, даже если это безумно модно.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-4

Новость о том, что уже в сентябре могут вновь сделать ставку на обязательный дресс-код, школьники Жлобина восприняли с воодушевлением. Ведь в городе есть своя швейная фабрика по пошиву одежды для учащихся. Над какими моделями сегодня работают дизайнеры и будет ли это носиться? Молодежный экспертный совет решил заглянуть на производственное закулисье.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-7

Дарья Савицкая:
Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как появляется школьная форма?

Вера Лукашевич, ведущий конструктор Жлобинской швейной фабрики:
Вот сейчас мы начинаем работать на будущий сезон «Школа-23». Мы изучаем направление моды.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-10

В цехах заметное переживание. Ведь такого еще не было: оценку их работе дадут те, для которых ежедневно более полувека с трепетом и заботой шьют сотни комплектов. Фабрику в свое время не только сохранили, новое оборудование ускорило производственные процессы, а качество выросло в разы. Тонны картонных эскизов – это уже в прошлом.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-13

Анна Бусел, конструктор одежды Жлобинской швейной фабрики:
Сейчас создание модели очень отличается от того, что было раньше. Раньше все это делалось вручную на картоне. Порой, на создание модели уходили неделя-две. Сейчас же можно создать модель буквально за день.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-16

Над каждой моделью работает группа дизайнеров и технологов. Тенденции взрослой моды все чаще находят отражение в детском деловом костюме. Двубортный жакет, широкие, укороченные с завышенной талией брюки модных расцветок. Конечно, последние тренды кутюрье возьмут на вооружение, но основные правила этой фабрики на протяжении десятилетий остаются неизменными.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-19

Елена Савченко, начальник ОТК Жлобинской швейной фабрики:
При поступлении сырья на наше предприятие ткань проходит входной контроль. Она проверяется как по количеству, так и по качеству. Основным поставщиком костюмной ткани является минский камвольный комбинат. Ткань обязательно проходит испытание по показателям безопасности.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-22

Новое оборудование и профессионализм мастеров позволяют реализовать самые креативные идеи. Готовы работать по индивидуальным заказам. Ежедневно с конвейера этого цеха сходят 400 единиц одежды. В ближайшие пару недель необходимо насытить отечественный рынок предложением комплектов для школы.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-25

Наталья Уголева, начальник производства Жлобинской швейной фабрики:
Жлобинская швейная фабрика является производителем детской одежды уже многие годы. Мы ориентируемся на выпуск изделий для всех возрастных групп: от ясельного возраста до старшего школьного. Мы производим как продукцию верхнего ассортимента (куртки утепленные, пальто, полукомбинезоны, брюки), так и являемся производителем детской одежды школьного ассортимента.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-28

Форму от белорусского производителя по традиции ждут и в регионах России. Идут переговоры о поставках и в другие страны СНГ. Очевидно, потенциалу отечественного производителя затяжки на экономическом поле, которые то и дело ставят европейские конкуренты, нипочем. Преимущество – натуральные составы. Они точно не вызовут аллергию. Удушающий эффект, предусмотренный санкциями Запада, вне действия. Особенно, когда десятилетиями трепетно развивали собственное производство и теперь готовы и себя обеспечить, и новые открытые возможности не упустить.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-31

Татьяна Осипова, директор Жлобинской швейной фабрики:
Учитывая внешнюю ситуацию, наши производственные мощности полностью загружены. И производственная программа сформирована в двух направлениях: это производство собственной продукции и производство продукции на основе переработки давальческого сырья для российских контрагентов. Производство собственной продукции у нас такое: мы отшиваем одежду делового стиля к школьному сезону. К данному сезону мы планируем поставить порядка 20 тысяч единиц одежды делового стиля.

Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали-34

А тем временем юные эксперты, для которых организовали промышленную экскурсию, приступили к самому приятному моменту – выбору формы. Теперь точно знают, что это будет носиться, ведь сделано с любовью к детям. Войдет ли вновь школьная форма в тренды учебного процесса – дело времени. Но почему-то до сих пор и спустя десятилетия старшие поколения то и дело вспоминают свой тот самый школьный наряд, который и нынешние выпускники нет-нет да и продемонстрируют на последнем звонке.

# Одежда # общество # Татьяна Осипова # Наталья Уголева # Елена Савченко # Анна Бусел # Вера Лукашевич # Дарья Савицкая # Анастасия Ярощик-Корниенко # Анна Корольчук # Фотофакт

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