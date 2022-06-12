Когда школьная форма станет трендом? Отправились на Жлобинскую швейную фабрику и узнали

Новости Беларуси. Запад действительно обрушил на нас полотно из санкций. Но некоторые предприятия из этого пытаются создать новые финансовые лекала. Так делают на швейной фабрике в Жлобине, мастера которой одевают белорусских детей и не только, сообщили в программе «Неделя». Оживила производство и новость о том, что в тренды учебных заведений вернется школьная форма. Так готовы ли к повышенному спросу производители и почему санкции, хоть и не сидят, но не портят белорусский экономический вид? Разбирались наши корреспонденты.

Школьный дресс-код в последние годы отдан на откуп родителям. Одна рекомендация – соответствие деловому стилю. И лишь единицы, те же гимназии, требуют соблюдения единой формы. Есть даже свои фишки в виде эмблемы. С одной стороны – это некое единение образовательной системы. С другой, безусловно, формирует у ребенка понимание стиля в одежде. И тогда уж точно в будущем не придется объяснять, что в шортах на деловой вечер или переговоры приходить не принято, даже если это безумно модно.

Новость о том, что уже в сентябре могут вновь сделать ставку на обязательный дресс-код, школьники Жлобина восприняли с воодушевлением. Ведь в городе есть своя швейная фабрика по пошиву одежды для учащихся. Над какими моделями сегодня работают дизайнеры и будет ли это носиться? Молодежный экспертный совет решил заглянуть на производственное закулисье.

Дарья Савицкая:

Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как появляется школьная форма? Вера Лукашевич, ведущий конструктор Жлобинской швейной фабрики:

Вот сейчас мы начинаем работать на будущий сезон «Школа-23». Мы изучаем направление моды.

В цехах заметное переживание. Ведь такого еще не было: оценку их работе дадут те, для которых ежедневно более полувека с трепетом и заботой шьют сотни комплектов. Фабрику в свое время не только сохранили, новое оборудование ускорило производственные процессы, а качество выросло в разы. Тонны картонных эскизов – это уже в прошлом.

Анна Бусел, конструктор одежды Жлобинской швейной фабрики:

Сейчас создание модели очень отличается от того, что было раньше. Раньше все это делалось вручную на картоне. Порой, на создание модели уходили неделя-две. Сейчас же можно создать модель буквально за день.

Над каждой моделью работает группа дизайнеров и технологов. Тенденции взрослой моды все чаще находят отражение в детском деловом костюме. Двубортный жакет, широкие, укороченные с завышенной талией брюки модных расцветок. Конечно, последние тренды кутюрье возьмут на вооружение, но основные правила этой фабрики на протяжении десятилетий остаются неизменными.

Елена Савченко, начальник ОТК Жлобинской швейной фабрики:

При поступлении сырья на наше предприятие ткань проходит входной контроль. Она проверяется как по количеству, так и по качеству. Основным поставщиком костюмной ткани является минский камвольный комбинат. Ткань обязательно проходит испытание по показателям безопасности.

Новое оборудование и профессионализм мастеров позволяют реализовать самые креативные идеи. Готовы работать по индивидуальным заказам. Ежедневно с конвейера этого цеха сходят 400 единиц одежды. В ближайшие пару недель необходимо насытить отечественный рынок предложением комплектов для школы.

Наталья Уголева, начальник производства Жлобинской швейной фабрики:

Жлобинская швейная фабрика является производителем детской одежды уже многие годы. Мы ориентируемся на выпуск изделий для всех возрастных групп: от ясельного возраста до старшего школьного. Мы производим как продукцию верхнего ассортимента (куртки утепленные, пальто, полукомбинезоны, брюки), так и являемся производителем детской одежды школьного ассортимента.

Форму от белорусского производителя по традиции ждут и в регионах России. Идут переговоры о поставках и в другие страны СНГ. Очевидно, потенциалу отечественного производителя затяжки на экономическом поле, которые то и дело ставят европейские конкуренты, нипочем. Преимущество – натуральные составы. Они точно не вызовут аллергию. Удушающий эффект, предусмотренный санкциями Запада, вне действия. Особенно, когда десятилетиями трепетно развивали собственное производство и теперь готовы и себя обеспечить, и новые открытые возможности не упустить.

Татьяна Осипова, директор Жлобинской швейной фабрики:

Учитывая внешнюю ситуацию, наши производственные мощности полностью загружены. И производственная программа сформирована в двух направлениях: это производство собственной продукции и производство продукции на основе переработки давальческого сырья для российских контрагентов. Производство собственной продукции у нас такое: мы отшиваем одежду делового стиля к школьному сезону. К данному сезону мы планируем поставить порядка 20 тысяч единиц одежды делового стиля.