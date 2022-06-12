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Зампред правительства Пензенской области: общались с коллегами из «Гомсельмаша», говорим, что это время возможностей

12 июня 2022 17:56
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Венцом сотрудничества Беларуси и России станет уже традиционный IX Форум регионов Беларуси и России, который состоится в Гродно в конце июня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первая встреча в таком формате прошла в Могилеве в 2014 году. Итоги того слета по нынешним меркам были весьма скромными – всего два межрегиональных соглашения. Но уже в 2021-м портфель контрактов составил 900 миллионов долларов.

Зампред правительства Пензенской области: общались с коллегами из «Гомсельмаша», говорим, что это время возможностей-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Если раньше любовь Беларуси к агарной теме вызывала улыбку, то сейчас – гордость и уважение. Заместитель председателя правительства Пензенской области в Беларуси лишь второй раз. В детстве посещал Брестскую крепость. Сейчас приехал на «Белагро». Для пензенской делегации это разведка перед Форумом регионов. Пензенская область – регион аграрный. Поэтому даже на его символе три снопа.

Зампред правительства Пензенской области: общались с коллегами из «Гомсельмаша», говорим, что это время возможностей-4

Роман Калентьев, заместитель председателя правительства Пензенской области (Россия):
Сейчас с коллегами общались из «Гомсельмаша» и говорим, что это как раз время возможностей. Нам какой-то такой дают карт-бланш определенный, чтобы мы могли развиться там, где до этого у нас в силу каких-то обстоятельств не получалось. И, может быть, мы раньше считали, что проще это купить за рубежом, потому что есть деньги. Сейчас мы видим, что в целом мир меняется. И деньги – это не столь важное. Сельскохозяйственное производство – это всегда главное, это всегда важное и востребованное. И, соответственно, все другие отрасли экономики, которые связаны с сельским хозяйством, будут развиваться. И нам санкции не страшны.

Русый о Форуме регионов: «Динамизм и в соглашениях, и идет динамика роста в объемах заключенных контрактов». Читайте здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Евгений Пустовой # Роман Калентьев # Фотофакт

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