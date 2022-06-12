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«Пойдём, ребята, от воды». Что нужно объяснять детям, если они собираются отдыхать на пляже?

12 июня 2022 18:16
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Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Пойдём, ребята, от воды». Что нужно объяснять детям, если они собираются отдыхать на пляже?-1

В эти дни под Минском утонул 16-летний парень. Предварительно, он был пьян. Молодой человек воспитывался в неблагополучной семье и состоял на учете в ИДН.  

«Пойдём, ребята, от воды». Что нужно объяснять детям, если они собираются отдыхать на пляже?-4

Оксана Семашко, корреспондент:  
Особенно внимательными родителям нужно быть вблизи водоемов. Ведь только за прошлый купальный сезон в, казалось бы, на первый взгляд безобидной воде утонули 26 несовершеннолетних детей.  

«Пойдём, ребята, от воды». Что нужно объяснять детям, если они собираются отдыхать на пляже?-7

Светлана Перевертайло:  
Достаточно минуты, даже меньше, чтобы, не дай бог, случилось несчастье. И, опять-таки, с детьми нужно разговаривать, конечно, объяснять им: далеко не заходить, чувствовать землю под ногами, если ныряете, проверять, чтобы камней не было.  

«Пойдём, ребята, от воды». Что нужно объяснять детям, если они собираются отдыхать на пляже?-10

Первый раз уточек кормите?  
Да.  
Поскользнешься, упадешь в воду. Там глубоко. И что тогда? Пойдем, ребята, от воды, пойдем аккуратно.  

Беспечные родители – беспечные дети. Наш эксперимент это доказывает и вблизи городских водоемов.  

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# Дети # общество # Оксана Семашко # Светлана Перевертайло # Фотофакт

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