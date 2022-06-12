«Пойдём, ребята, от воды». Что нужно объяснять детям, если они собираются отдыхать на пляже?
Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В эти дни под Минском утонул 16-летний парень. Предварительно, он был пьян. Молодой человек воспитывался в неблагополучной семье и состоял на учете в ИДН.
Оксана Семашко, корреспондент:
Особенно внимательными родителям нужно быть вблизи водоемов. Ведь только за прошлый купальный сезон в, казалось бы, на первый взгляд безобидной воде утонули 26 несовершеннолетних детей.
Светлана Перевертайло:
Достаточно минуты, даже меньше, чтобы, не дай бог, случилось несчастье. И, опять-таки, с детьми нужно разговаривать, конечно, объяснять им: далеко не заходить, чувствовать землю под ногами, если ныряете, проверять, чтобы камней не было.