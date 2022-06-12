«Пойдём, ребята, от воды». Что нужно объяснять детям, если они собираются отдыхать на пляже?

Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В эти дни под Минском утонул 16-летний парень. Предварительно, он был пьян. Молодой человек воспитывался в неблагополучной семье и состоял на учете в ИДН.

Оксана Семашко, корреспондент: Особенно внимательными родителям нужно быть вблизи водоемов. Ведь только за прошлый купальный сезон в, казалось бы, на первый взгляд безобидной воде утонули 26 несовершеннолетних детей.

Светлана Перевертайло: Достаточно минуты, даже меньше, чтобы, не дай бог, случилось несчастье. И, опять-таки, с детьми нужно разговаривать, конечно, объяснять им: далеко не заходить, чувствовать землю под ногами, если ныряете, проверять, чтобы камней не было.

– Первый раз уточек кормите?

– Да.

– Поскользнешься, упадешь в воду. Там глубоко. И что тогда? Пойдем, ребята, от воды, пойдем аккуратно.

Беспечные родители – беспечные дети. Наш эксперимент это доказывает и вблизи городских водоемов.

Читайте также:

«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды

«Родителей очень жалко». Что говорят воспитанники Кривичского специального ПТУ закрытого типа?

«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии