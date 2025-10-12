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Макрон: если РФ не захочет переговоров, то ей надо будет заплатить

12 октября 2025 14:32
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Макрон: если РФ не захочет переговоров, то ей надо будет заплатить-0

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что если российская сторона не проявит готовности к переговорам, ее ждут соответствующие последствия.

«Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном упрямстве и не захочет садиться за стол переговоров, ей придется за это заплатить», – написал он в соцсети X.

Он также осудил атаки на энергетику Украины и заявил о намерении работать с партнерами для оказания помощи по восстановлению инфраструктуры.

Во время недавней беседы с Владимиром Зеленским Макрон узнал о ключевых нуждах Украины, включая системы ПВО и ракеты. Ранее он предупреждал о возможности дополнительных санкций в отношении России, если та откажется от мирного урегулирования.

Фото: pixabay

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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