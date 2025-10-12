«Конец войны не за горами»: Тимошенко высказалась об украинском конфликте

Юлия Тимошенко, экс-премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина», высказала уверенность, что военные действия скоро закончатся. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание.

По ее словам, это основывается на определенной информации, детали которой она не раскрыла.

«Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами», – заявила она.

Ранее Тимошенко заявила о наличии международных инициатив, направленных на завершение конфликта к маю 2025 года. Тимошенко также высказала предположение, что после завершения военных действий в стране произойдет кардинальное обновление власти.

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