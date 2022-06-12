Прямой эфир

«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды

12 июня 2022 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды-1

С надеждой на ограждение от соблазнов большого города многие родители стараются отправить своих чад за город в летние оздоровительные лагеря.  

«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды-4

Анжела Козловская, начальник оздоровительного комплекса «‎Борок»‎:  
Наши родители, как и дети, четко ознакомлены, что это территория детского лагеря. Курение на территории лагеря, передвижение здесь без сопровождения взрослых при пересечении вообще территории лагеря за забор это исключение, то есть эти вещи недопустимы у нас. У нас органы милиции. Мы постоянно под контролем, потому что каждые 2 часа у нас приезжают специалисты и осматривают нашу территорию и интересуются, если что-то, потому что дети все разные.  

Сами подростки в неформальной беседе с правоохранителями признаются, сами охотно мечтали отдохнуть от жизни в мегаполисе.  

«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды-7

Дмитрий Кашко, ученик средней школы № 2 Минска:  
Мы купаемся. Я цепляюсь за сетку. Получается, начинаю барахтаться. И падает дерево. Я за него цепляюсь. И мне помогают мои друзья, я вылажу. Поэтому всегда проверяйте все: и наличие сетей, и всего возможного, за что можно зацепиться.  

«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды-10

Карина Питкевич, ученица гимназии № 1 Минска:  
В парке Лошицком у нас случилась такая ситуация, что мальчик, которому было 14-15 лет, поспорил с друзьями, точнее, сначала гулял с друзьями в парке, а потом поспорил с ними, что купит спиртной напиток и будет его распивать. Он отпил немного. Поплохело ему. Он улегся на скамейку. Про него друзья забыли. Через несколько дней в реанимации он скончался.  

«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды-13

К сожалению, к новому учебному году за парту возвращаются не все. Чтобы сломать этот стереотип, каждый должен постараться – дети и родители, педагоги, правоохранители. Ведь кто позаботится о наших детях, если не мы сами?  

«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды-16

Желаем провести лето безопасно и классно!  

Читайте также:  

«Родителей очень жалко». Что говорят воспитанники Кривичского специального ПТУ закрытого типа?  

«Пойдем, ребята, от воды». Что нужно объяснять детям, если они собираются отдыхать на пляже?  

«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии  

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Анжела Козловская # Дмитрий Кашко # Карина Питкевич # Оксана Семашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рычаг манипуляций. Кто больше всего пострадает от санкций Запада?
12 июня 2022 18:26

Рычаг манипуляций. Кто больше всего пострадает от санкций Запада?

«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии
12 июня 2022 18:21

«Меня очень долго искала». История девочки, которую мама потеряла в Болгарии

«Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала ещё хуже
12 июня 2022 18:19

«Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала ещё хуже