«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды
Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С надеждой на ограждение от соблазнов большого города многие родители стараются отправить своих чад за город в летние оздоровительные лагеря.
Анжела Козловская, начальник оздоровительного комплекса «Борок»:
Наши родители, как и дети, четко ознакомлены, что это территория детского лагеря. Курение на территории лагеря, передвижение здесь без сопровождения взрослых при пересечении вообще территории лагеря за забор – это исключение, то есть эти вещи недопустимы у нас. У нас органы милиции. Мы постоянно под контролем, потому что каждые 2 часа у нас приезжают специалисты и осматривают нашу территорию и интересуются, если что-то, потому что дети все разные.
Сами подростки в неформальной беседе с правоохранителями признаются, сами охотно мечтали отдохнуть от жизни в мегаполисе.
Дмитрий Кашко, ученик средней школы № 2 Минска:
Мы купаемся. Я цепляюсь за сетку. Получается, начинаю барахтаться. И падает дерево. Я за него цепляюсь. И мне помогают мои друзья, я вылажу. Поэтому всегда проверяйте все: и наличие сетей, и всего возможного, за что можно зацепиться.
Карина Питкевич, ученица гимназии № 1 Минска:
В парке Лошицком у нас случилась такая ситуация, что мальчик, которому было 14-15 лет, поспорил с друзьями, точнее, сначала гулял с друзьями в парке, а потом поспорил с ними, что купит спиртной напиток и будет его распивать. Он отпил немного. Поплохело ему. Он улегся на скамейку. Про него друзья забыли. Через несколько дней в реанимации он скончался.
К сожалению, к новому учебному году за парту возвращаются не все. Чтобы сломать этот стереотип, каждый должен постараться – дети и родители, педагоги, правоохранители. Ведь кто позаботится о наших детях, если не мы сами?