«У нас органы милиции». Как детские лагеря помогают отдохнуть родителям и уберечь детей от беды

Новости Беларуси. С началом каникул у детей и подростков появилось больше свободного времени. Вместе с тем, как показывает практика, в летнюю пору число несчастных случаев и даже преступлений стремительно растет среди молодых людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С надеждой на ограждение от соблазнов большого города многие родители стараются отправить своих чад за город в летние оздоровительные лагеря.

Анжела Козловская, начальник оздоровительного комплекса «‎Борок»‎:

Наши родители, как и дети, четко ознакомлены, что это территория детского лагеря. Курение на территории лагеря, передвижение здесь без сопровождения взрослых при пересечении вообще территории лагеря за забор – это исключение, то есть эти вещи недопустимы у нас. У нас органы милиции. Мы постоянно под контролем, потому что каждые 2 часа у нас приезжают специалисты и осматривают нашу территорию и интересуются, если что-то, потому что дети все разные.

Сами подростки в неформальной беседе с правоохранителями признаются, сами охотно мечтали отдохнуть от жизни в мегаполисе.