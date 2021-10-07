«Есть и поляки, венгры, словаки». Из каких стран приезжают студенты на учёбу в Беларусь?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Есть вопросы по высшему образованию.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Есть вопросы по высшему образованию.
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Есть еще и профессионально-техническое образование, где настолько востребованные есть специальности, которые даже с точки зрения оплаты труда выше, чем после высшего образования.
Ольга Коршун:
Когда я готовилась к интервью, изучила топ вакансий. На первом месте врачи, они всегда важны и нужны, никто с этим не спорит.
Игорь Карпенко:
Мы и цифры приема увеличили для приемно-медицинских специальностей.
Ольга Коршун:
Главное, чтобы качество не упало.
Игорь Карпенко:
Здесь мы серьезно работаем, есть определенные требования.
Ольга Коршун:
Врачи, медсестры, трактористы, водители, швеи и продавцы. А у нас практически у 25 % белорусов (по данным переписи 2019 года) есть высшее образование. Получается, мы движемся к тотальному высшему образованию, хотя есть запрос в обществе на людей со средним специальным образованием.
Игорь Карпенко:
Образованный человек – это хорошо. Понятно, что, может, есть сложности с точки зрения движения рабочей силы на рынке труда, есть потребность определенная. Есть еще демографические процессы, миграционные процессы как внутри страны, так и за ее пределами. Но мы не можем сегодня запретить человеку, выйдя из-за школьной парты, делать выбор в пользу того или иного образования. Сегодня министр образования не может заставить школьника пойти учиться именно по той специальности, которая востребована в экономике. Здесь нужно выстраивать совершенно новые схемы. Это должны быть работодатели, которые могут предложить какие-то бонусы, социальные пакеты, которые заинтересуют еще на стадии выбора профессии, отбора профессии. Это система определенной поддержки, мы говорим о расширении целевой подготовки, предполагаем, что на медицинские специальности целевая подготовка может быть расширена до 80 % бюджетных мест. Может, и так даже будет. Мы по крайней мере закладываем в новые правила приема такие нормы. Как там будет дальше на выходе, трудно пока сказать, но вместе с тем такая потребность есть. Мы хотим снять ограничения по целевой подготовке, у нас же она сегодня только для малых городов, где население менее 20 тысяч, а как быть Минску, если нужны специалисты со средним специальным медицинским образованием? Мы в итоге опять набираем со всей страны, потом распределяем в Минск. Опять возникают вопросы: строительство жилья, социальный пакет и так далее. Это целый комплекс вопросов, которые мы решаем и пытаемся решать вместе с отраслевыми министерствами, вместе с Министерством труда и социальной защиты. Мы здесь находим хорошее понимание и взаимодействие в правительстве, руководство правительства, которое осуществляет это так называемое межведомственное взаимодействие с целью создать оптимальные условия для обеспечения нашего рынка труда.
Ольга Коршун:
У вас уже есть данные по экспорту образовательных услуг? Из каких стран к нам приехали учиться студенты? Какие специальности выбирают?
Игорь Карпенко:
У нас всегда эти данные есть. Дело в том, что процесс приема иностранных студентов еще пока продолжается, мы где-то продлеваем. В общей сложности у нас сегодня учится более 27 тысяч студентов, это чуть больше 10 %. Представлен и ЕС, есть и поляки, венгры, словаки. Причем тут разные уровни образования, особенно по второй ступени обучения. В том же Белграде в сербском университете открыта специальность «Белорусский язык», а у нас открыт сербский язык. Вот идет обмен, и такая форма обучения есть. Еще несколько лет назад нам говорили о том, что основную массу студентов создают туркмены, да, они по-прежнему создают достаточно серьезную массу, примерно 30 %. Но вместе с тем у нас Китай на втором месте, даже не Россия. 27 % китайских студентов учится у нас. Причем интерес очень разнообразный, не только технические, даже не медицина, их интересуют наш университет культуры, наш фольклор, наша Академия музыки. Могу анонсировать, что где-то в начале октября мы проводим форум выпускников белорусских (советских) вузов, которые приедут при поддержке ассоциации соответствующей нашей республиканской и международной ассоциации, которая базируется в Москве, где будем актуализировать тему белорусского образования.
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