«Есть и поляки, венгры, словаки». Из каких стран приезжают студенты на учёбу в Беларусь?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь. Ольга Коршун, ведущая:

Есть вопросы по высшему образованию.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Есть еще и профессионально-техническое образование, где настолько востребованные есть специальности, которые даже с точки зрения оплаты труда выше, чем после высшего образования. Ольга Коршун:

Когда я готовилась к интервью, изучила топ вакансий. На первом месте врачи, они всегда важны и нужны, никто с этим не спорит. Игорь Карпенко:

Мы и цифры приема увеличили для приемно-медицинских специальностей. Ольга Коршун:

Главное, чтобы качество не упало.

Игорь Карпенко:

Здесь мы серьезно работаем, есть определенные требования. Ольга Коршун:

Врачи, медсестры, трактористы, водители, швеи и продавцы. А у нас практически у 25 % белорусов (по данным переписи 2019 года) есть высшее образование. Получается, мы движемся к тотальному высшему образованию, хотя есть запрос в обществе на людей со средним специальным образованием.

Игорь Карпенко:

Образованный человек – это хорошо. Понятно, что, может, есть сложности с точки зрения движения рабочей силы на рынке труда, есть потребность определенная. Есть еще демографические процессы, миграционные процессы как внутри страны, так и за ее пределами. Но мы не можем сегодня запретить человеку, выйдя из-за школьной парты, делать выбор в пользу того или иного образования. Сегодня министр образования не может заставить школьника пойти учиться именно по той специальности, которая востребована в экономике. Здесь нужно выстраивать совершенно новые схемы. Это должны быть работодатели, которые могут предложить какие-то бонусы, социальные пакеты, которые заинтересуют еще на стадии выбора профессии, отбора профессии. Это система определенной поддержки, мы говорим о расширении целевой подготовки, предполагаем, что на медицинские специальности целевая подготовка может быть расширена до 80 % бюджетных мест. Может, и так даже будет. Мы по крайней мере закладываем в новые правила приема такие нормы. Как там будет дальше на выходе, трудно пока сказать, но вместе с тем такая потребность есть. Мы хотим снять ограничения по целевой подготовке, у нас же она сегодня только для малых городов, где население менее 20 тысяч, а как быть Минску, если нужны специалисты со средним специальным медицинским образованием? Мы в итоге опять набираем со всей страны, потом распределяем в Минск. Опять возникают вопросы: строительство жилья, социальный пакет и так далее. Это целый комплекс вопросов, которые мы решаем и пытаемся решать вместе с отраслевыми министерствами, вместе с Министерством труда и социальной защиты. Мы здесь находим хорошее понимание и взаимодействие в правительстве, руководство правительства, которое осуществляет это так называемое межведомственное взаимодействие с целью создать оптимальные условия для обеспечения нашего рынка труда.

Ольга Коршун:

У вас уже есть данные по экспорту образовательных услуг? Из каких стран к нам приехали учиться студенты? Какие специальности выбирают?