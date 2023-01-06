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«Возраст, которым надо гордиться». Ирина Костевич присоединилась к акции «От всей души»

06 января 2023 07:14
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Новости Беларуси. Республиканская акция «От всей души» продолжает приносить добро и радость. Она нацелена на поддержку одиноких граждан и людей с инвалидностью. Сейчас только в домах-интернатах проживают более 20 тысяч пожилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возраст, которым надо гордиться». Ирина Костевич присоединилась к акции «От всей души»-1

Накануне марафон добра заглянул в Дзержинск. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич поздравила местных активистов золотого возраста с праздниками. За чашкой чая они говорили о медицине, досуге, делились секретами здоровья и хорошего настроения. Глава ведомства отметила, что подобная инициатива – масштабное продолжение уже традиционной акции «Наши дети». Активно подключается и молодежь. Такие встречи помогают укрепить связь поколений.

«Возраст, которым надо гордиться». Ирина Костевич присоединилась к акции «От всей души»-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Что такое пожилой человек? Это возраст мудрости. С этой мудростью надо делиться с нашим молодым поколением. Это тот возраст, которым надо гордиться. И об этом мы должны говорить. И поэтому мы пошли к нашим пожилым людям. Прежде всего к одиноким, которые в домах-интернатах, в отделениях круглосуточного пребывания, дома одинокие, у которых нет близких людей. Окружить максимальными заботой и вниманием в эти новогодние дни.

«Возраст, которым надо гордиться». Ирина Костевич присоединилась к акции «От всей души»-7

Акция проходит по инициативе Президента и продлится до 14 января.

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# Благотворительная акция # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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