«Возраст, которым надо гордиться». Ирина Костевич присоединилась к акции «От всей души»

Новости Беларуси. Республиканская акция «От всей души» продолжает приносить добро и радость. Она нацелена на поддержку одиноких граждан и людей с инвалидностью. Сейчас только в домах-интернатах проживают более 20 тысяч пожилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне марафон добра заглянул в Дзержинск. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич поздравила местных активистов золотого возраста с праздниками. За чашкой чая они говорили о медицине, досуге, делились секретами здоровья и хорошего настроения. Глава ведомства отметила, что подобная инициатива – масштабное продолжение уже традиционной акции «Наши дети». Активно подключается и молодежь. Такие встречи помогают укрепить связь поколений.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Что такое пожилой человек? Это возраст мудрости. С этой мудростью надо делиться с нашим молодым поколением. Это тот возраст, которым надо гордиться. И об этом мы должны говорить. И поэтому мы пошли к нашим пожилым людям. Прежде всего к одиноким, которые в домах-интернатах, в отделениях круглосуточного пребывания, дома одинокие, у которых нет близких людей. Окружить максимальными заботой и вниманием в эти новогодние дни.