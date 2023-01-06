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В Беларусь пришло резкое похолодание. Объявлен оранжевый уровень опасности

06 января 2023 06:42
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Новости Беларуси. Резкое похолодание пришло в Беларусь. Температура воздуха в течение суток составит от -19 °C по северу до -3 °C по юго-западу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь пришло резкое похолодание. Объявлен оранжевый уровень опасности-1

Синоптики предупреждают: после оттепели такая температура связана с серьезными рисками. Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы объявлен в стране. Проявлять предельную осторожность призывают всех. Пешеходам нужно быть особенно внимательными на спусках и возле проезжей части. Водителям – держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Берегите себя!

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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