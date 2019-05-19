Роботы, системы управления боем и зенитные установки. Чем удивила выставка вооружения MILEX-2019

Новости Беларуси. 24 тысячи квадратных метров экспозиции, более 170 организаций-участников, около 50 делегаций из 30 стран мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И, конечно, самые современные экспонаты, многие из которых до этого не были представлены широкой общественности. В Минске на неделе прошла IX Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2019.

Бронеавтомобили, зенитные комплексы, модернизированные автоматы Калашникова, миниганы, плавающие трициклы. Все это и многое другое вызвало настоящий восторг среди специалистов и тех, кто пришел на «Милекс» любопытства ради. О самом интересном – Дмитрий Боярович. Выставка MILEX-2019 собрала лучшие наработки отечественного ВПК. Более сотни из них выставлялись впервые.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Вот это – полностью белорусская снайперская винтовка. Оружие поражает цель на расстоянии до километра, причем погрешность попадания – всего 2 сантиметра. Модернизированный гранатомёт Барышева представили на выставке «MILEX-2019» На MILEX показали и модернизированный гранатомет Барышева. Советскую модель улучшили: с 800 метров оружие может попасть в окно. Такие пригодятся десанту и спецподразделениям.

Впервые белорусы увидели зенитный комплекс нового поколения. «БУК» – это машина, сделанная с нуля. Оригинальная электроника, алгоритмы работы и ракета средней дальности.

Геннадий Кирячок, директор предприятия по производству военной техники:

Сейчас для нас любые цели аэродинамические, которые находятся в воздухе – они поражаемы. От беспилотных летательных аппаратов до крылатых ракет.

Особое внимание – разработкам на основе искусственного интеллекта, способным вести сетецентрические войны. То есть когда войска и техника объединены через единую сеть.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Мы IT-страна не только с точки зрения разработки какого-то программного обеспечения. Мы IT-страна в том числе в оборонной промышленности. Я очень рад, что мы на этой выставке представляем такие системы, которые построены на интеллекте. Например, система «АЛЬЯНС» для управления подразделениями сил быстрого реагирования. Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина» С помощью «АЛЬЯНСА» можно управлять подразделениями (допустим, разведчиков), получать информацию в режиме реального времени, ставить отметки на карте. А еще – следить за самочувствием солдат.

Александр Наронский, тестировщик:

Наши разработчики предлагали взломать данную систему и сказали: «Это возможно, но только если есть очень серьезные технологии и очень много времени». То есть они могут за 10 суток расшифровать только одну информацию об одной метке, но эта информация уже будет неактуальна.

К «АЛЬЯНСУ», к примеру, может подключаться и зенитный комплекс «ТРИО». Он представляет собой эшелонированную оборону с собственными системами разведки и защиты.

Владимир Марзалюк, начальник отдела предприятия по производству военной техники:

Сейчас комплекс находится в стадии опытно-конструкторской разработки. Идет сейчас изучение спроса. В белорусской армиии будет востребован. Сейчас белорусская армия приняла на вооружение средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это будет вклад в эту сферу. Безусловно, спрос будет. Мы сейчас изучаем международный спрос, изучаем международный рынок. Кстати, в его составе – боевой робот «БЕРСЕРК». Беспилотник противостоит живой силе и низкой авиации, ведя плотный огонь по противнику – 600 тысяч выстрелов в минуту.



Александр Гудковский, начальник отдела предприятия по производству военной техники:

Данный комплекс в основном предназначен для ведения оборонительного боя. Соответственно, он занимает укрытую позицию какую-то. И защищает неподвижные – как правило – крупные объекты от беспилотной авиации.

Представили и технологии по защите границы. Мобильный комплекс может создать неприкосновенный рубеж вокруг любого объекта. Или – белорусская разработка «ЗУБР-Интеллект». Такая уже используется на границе с Польшей и Литвой.

Валерий Чернышев, директор по инновационному развитию предприятия по производству средств обнаружения:

Нарушитель подходит и тихонько начинает перелазить через забор. Вот я сделал слабое воздействие, и у нас уже тревога. Выезжают группы на задержание. Но если непогода, звери подходят – вот я наношу сильный удар – система не реагирует. То есть система на основе искусственного интеллекта, которая обучена реагировать только на людей. Если вдруг подошло крупное животное – например, лось – и сигнал чем-то похож на человека и сработка прошла, то двумя кликами мыши мы пометим ее как ложную, и больше система на это не срабатывает, а людей продолжает ловить. Получается, мы экономим: техника не выезжает, горюче-смазочные материалы мы не тратим, бойцы спят, вместо того, чтобы бегать по ночам. И граница на замке.

Внушительную экспозицию представила Россия: 40 предприятий. А еще Китай и Азербайджан. В Беларусь приехали экспортеры из Германии, Италии, Польши. Всего – 59 официальных делегаций. Впервые на MILEX – ЮАР и Сербия.

Ненад Милорадович, помощник министра обороны Сербии:

Мы удивлены. Огромное движение вперед можно увидеть здесь. Эта выставка не самая большая в мире, но уровень техники очень хороший.



Со Сокхан, директор военно-технического института (Камбоджа):

Мы приехали в Беларусь, чтобы углубить сотрудничество армий двух стран – Беларуси и Камбоджи. А также чтобы познакомится с инновационной военной техникой, современными модификациями оружия.

Необходимость развивать отечественный ВПК не раз подчеркивал Президент. Усиление военных сил НАТО и США, ломка систем глобального сдерживания, напряженность между крупнейшими державами… Это подталкивает Беларусь – миролюбивую страну – обеспечивать свою безопасность.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Отрадно то, что та продукция, которая здесь представлена, нашего отечественного оборонного комплекса. В основном это современная, наукоемкая и сложная техника и вооружение. Радует то, что решается такая серьезная задача, которая была поставлена главой государства, – выход на производство конечных образцов вооружения. И мы на этой выставке видим конечные образцы вооружения, начиная от стрелкового оружия и боеприпасов к ним и заканчивая ракетными комплексами.