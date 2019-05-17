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Модернизированный гранатомёт Барышева представили на выставке «MILEX-2019»

17 мая 2019 11:40
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Новости Беларуси. В Беларуси займутся модернизацией советского штурмового гранатомета Барышева. Отечественный образец – с улучшенной эргономикой – впервые представили на выставке «MILEX-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизированный гранатомёт Барышева представили на выставке «MILEX-2019»-1

Речь идет об оружии для спецназа. В белорусской модификации установлен тепловизионный прицел. Это позволяет стрелять ночью. А также в условиях тумана и сильной пыли. В гранатомете используются боеприпасы ВОГ, которые поражают цель на расстоянии до 1200 метров.

Модернизированный гранатомёт Барышева представили на выставке «MILEX-2019»-4

Игорь Васильев, начальник конструкторского бюро предприятия по производству стрелкового оружия:
Его затвор позволяет в 4 раза уменьшить отдачу. Это позволяет использовать боеприпас мощный – ВОГ 17. И позволяет стрелять с рук. Очень высокая мобильность. Сам гранатомет весит около 10 кг. Он нужен будет и десантникам, и пограничникам. Можно устанавливать на небольшие машины, катера.

Модернизированный гранатомёт Барышева представили на выставке «MILEX-2019»-7

На «МИЛЕКС» в 2019 году представлено около сотни новинок белорусского военпрома. К примеру, зенитные комплексы «БУК» и «ТРИО», системы залпового огня «УРАГАН-М», бронемашины «АСИЛАК».

Модернизированный гранатомёт Барышева представили на выставке «MILEX-2019»-10

Особое внимание – инновационным продуктам. Среди них – система управления боем «АЛЬЯНС», которую сравнивают со «Скайнетом» из фильма «Терминатор».

# Армия Беларуси # общество # Игорь Васильев # Фотофакт

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