Прямой эфир

Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»

15 мая 2019 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С реконструкцией военных сражений и авиашоу. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошла церемония открытия выставки MILEX-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX

Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»-1

Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»-3

Реконструкторы разыграли штурм безымянной высоты времен Великой Отечественной. А вот нейтрализация бандформирования, незаконно проникшего в Беларусь, велась с участием новейших образцов военной техники. Ее можно будет увидеть и на площадке у «Минск-Арены».

Выставка собрала представителей 10 стран. Самую масштабную экспозицию подготовила наша страна. В приоритете – средства огневого поражения, беспилотные авиакомплексы, а также боевые геоинформационные системы.

Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»-6

Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»-8

Добавим, на предыдущей выставке MILEX были подписаны контракты на сумму в 100 миллионов долларов. На этот год – более амбициозные планы. Армии более 70 государств имеют на вооружении белорусскую военную продукцию.

170 экспонентов из 10 стран: выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 открывается в Минске

 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX
15 мая 2019 10:30

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Международной выставки вооружения и военной техники MILEX

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!
15 мая 2019 10:11

Готовим азербайджанский омлет с зеленью. Всего за 10 минут!

Зачем сотрудники МЧС придут к кому-то на выписку из роддома и где пройти тест на знание техники безопасности?
15 мая 2019 09:26

Зачем сотрудники МЧС придут к кому-то на выписку из роддома и где пройти тест на знание техники безопасности?