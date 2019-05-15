Церемония официального открытия выставки MILEX-2019 состоялась на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. С реконструкцией военных сражений и авиашоу. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошла церемония открытия выставки MILEX-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реконструкторы разыграли штурм безымянной высоты времен Великой Отечественной. А вот нейтрализация бандформирования, незаконно проникшего в Беларусь, велась с участием новейших образцов военной техники. Ее можно будет увидеть и на площадке у «Минск-Арены».

Выставка собрала представителей 10 стран. Самую масштабную экспозицию подготовила наша страна. В приоритете – средства огневого поражения, беспилотные авиакомплексы, а также боевые геоинформационные системы.