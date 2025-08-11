В Минск прибыла делегация Челябинской области

Развитие сотрудничества между Беларусью и Челябинской областью. В Минске находится делегация этого российского региона во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Текслер утром, 11 августа, принял участие в церемонии, без которой не обходится ни один официальный визит. Цветы и венки легли к подножию монумента на Площади Победы.