В Минск прибыла делегация Челябинской области

Развитие сотрудничества между Беларусью и Челябинской областью. В Минске находится делегация этого российского региона во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Текслер утром, 11 августа, принял участие в церемонии, без которой не обходится ни один официальный визит. Цветы и венки легли к подножию монумента на Площади Победы.
В программе визита запланировано посещение ключевых предприятий Гомельской области и Минска, встречи с руководством Беларуси и регионов. В составе делегации – более 20 представителей бизнеса, которые обсудят с белорусскими партнерами перспективы совместной деятельности. Отметим, что в Минске открыт постоянно действующий павильон Челябинской области. На этой площадке регулярно проходят презентации компаний и образцов продукции Южно-Уральских предприятий. По их итогам заключено более 70 экспортных контрактов.