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В Минск прибыла делегация Челябинской области

11 августа 2025 07:51
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Развитие сотрудничества между Беларусью и Челябинской областью. В Минске находится делегация этого российского региона во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Текслер утром, 11 августа, принял участие в церемонии, без которой не обходится ни один официальный визит. Цветы и венки легли к подножию монумента на Площади Победы.

В Минск прибыла делегация Челябинской области-2

В программе визита запланировано посещение ключевых предприятий Гомельской области и Минска, встречи с руководством Беларуси и регионов. В составе делегации – более 20 представителей бизнеса, которые обсудят с белорусскими партнерами перспективы совместной деятельности. Отметим, что в Минске открыт постоянно действующий павильон Челябинской области. На этой площадке регулярно проходят презентации компаний и образцов продукции Южно-Уральских предприятий. По их итогам заключено более 70 экспортных контрактов.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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