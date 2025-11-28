Робот-футболист – рассказываем, как студенты БГУ завоевали первое место на чемпионате по робототехнике в Абу-Даби

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Михаил Майструк, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ и Владислав Голик, студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

Михаил Майструк, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ:

На нашем столе робот-футболист. Мы участвуем в категории автономного робофутбола. В нашей категории две команды играют на поле, приближенном к настоящему. То есть у нас есть ауты, штрафные зоны и двое ворот.

Илья Нечаев:

Какого размера поле?

Михаил Майструк:

Два с половиной метра на полтора приблизительно.

Александр Меженный, ведущий:

То есть, я так понимаю, что есть два игрока в команде. Мы про роботов сейчас говорим. Функционал у них одинаковый или один условный защитник, другой форвард?

Михаил Майструк:

Регламентом не обязуется, как роботы должны себя вести. В нашей команде один атакующий, который представлен здесь, и защитник. Он выглядит точно так же, но программно отличается.

Юлия Самусенко, ведущая:

Ваша функция какая была? Вы помогали просто, курировали этот проект?