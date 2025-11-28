Робот-футболист – рассказываем, как студенты БГУ завоевали первое место на чемпионате по робототехнике в Абу-Даби
Студенты БГУ заняли первое место на международном чемпионате по интеллектуальной робототехнике. Соревновались умные гаджеты на футбольном поле.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Михаил Майструк, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ и Владислав Голик, студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ.
Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите, что здесь на нашем столе?
Михаил Майструк, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ:
На нашем столе робот-футболист. Мы участвуем в категории автономного робофутбола. В нашей категории две команды играют на поле, приближенном к настоящему. То есть у нас есть ауты, штрафные зоны и двое ворот.
Илья Нечаев:
Какого размера поле?
Михаил Майструк:
Два с половиной метра на полтора приблизительно.
Александр Меженный, ведущий:
То есть, я так понимаю, что есть два игрока в команде. Мы про роботов сейчас говорим. Функционал у них одинаковый или один условный защитник, другой форвард?
Михаил Майструк:
Регламентом не обязуется, как роботы должны себя вести. В нашей команде один атакующий, который представлен здесь, и защитник. Он выглядит точно так же, но программно отличается.
Юлия Самусенко, ведущая:
Ваша функция какая была? Вы помогали просто, курировали этот проект?
Владислав Голик, студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
Я ранее участвовал. Пробил белорусский путь на российский чемпионат RoboCup, в котором сам участвовал. Потом уже, став ментором, вместе с командой приехал туда же. Там мы заняли третье призовое место, получили квоту на супер региональный этап в ОАЭ. Уже поехали туда и всех победили.
Илья Нечаев:
В Абу-Даби сколько было представлено команд?
Михаил Майструк:
В нашей категории было представлено 12 команд. Восемь было из стран не СНГ и четыре из России, Беларуси.
Александр Меженный:
Какие соперники были самые суровые, трудные, сложные?
Михаил Майструк:
Соревнования проводились по олимпийской системе, поэтому мы играли не со всеми участниками. Если мы смотрим по итоговой рейтинговой таблице, то самым сильным для нас соперником была команда из Санкт-Петербурга. Была очень интересная команда из Хорватии, сильная.
Юлия Самусенко:
Есть какая-то главная фишка этого робота?
Михаил Майструк:
Что позволило нам занять именно первое место?
Юлия Самусенко:
Да.
Михаил Майструк:
Это механизм дриблер. То есть по регламенту робот не может захватывать мяч так, чтобы другие роботы не могли его отобрать. Единственным исключением из этого правила является дриблер – это механизм, который при помощи роликов раскручивает мяч так, чтобы он прижимался за счет своего качения к роботу. За счет этого робот может перемещаться в любом направлении, не теряя мяч. Это дает огромные преимущества.
Подробности в видео.