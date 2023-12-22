РНПЦ прославили белорусскую медицину. Вспоминаем, как создавали такие центры

В начале 2000-х государство оказалось в долгу перед медиками, но речь не о зарплате. Дисбаланс между квалификацией белорусских врачей и техническим оснащением больниц стал очевиден. Светлые умы и золотые руки медиков требовали новых современных инструментов, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. Чтобы улучшить качество медицинской помощи, увеличить количество операций и спасенных человеческих жизней, требовались центры, которые приблизят науку к практике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общегосударственным приоритетом у нас является и здравоохранение. Несмотря на все сложности, мы не переходим на платную медицину – это одна из самых значимых мер социальной защиты человека и проявление заботы о его здоровье. Несколько лет назад мы начали модернизацию отрасли внедрения современных медицинских технологий. И даже в кризисный период в стране не было допущено существенного снижения темпов ее реализации. В ближайшие годы программа масштабного технического перевооружения отрасли будет завершена, что позволит перейти на новый, качественный уровень медицинского обслуживания населения не только в столице, но и в регионах. Как внезапные визиты Лукашенко перевернули белорусскую медицину 1990-х? Показываем исторические кадры – подробности.

Так в структуре здравоохранения появилось новое звено и новое слово, что прославит белорусскую медицину на весь мир – РНПЦ. Сегодня таких центров 16. Как результат – в самых важных сферах медицины мы в лидерах, причем на всем восточноевропейском пространстве. И без остановок движемся дальше.