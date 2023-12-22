РНПЦ прославили белорусскую медицину. Вспоминаем, как создавали такие центры
В начале 2000-х государство оказалось в долгу перед медиками, но речь не о зарплате. Дисбаланс между квалификацией белорусских врачей и техническим оснащением больниц стал очевиден. Светлые умы и золотые руки медиков требовали новых современных инструментов, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ. Чтобы улучшить качество медицинской помощи, увеличить количество операций и спасенных человеческих жизней, требовались центры, которые приблизят науку к практике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Общегосударственным приоритетом у нас является и здравоохранение. Несмотря на все сложности, мы не переходим на платную медицину – это одна из самых значимых мер социальной защиты человека и проявление заботы о его здоровье. Несколько лет назад мы начали модернизацию отрасли внедрения современных медицинских технологий. И даже в кризисный период в стране не было допущено существенного снижения темпов ее реализации. В ближайшие годы программа масштабного технического перевооружения отрасли будет завершена, что позволит перейти на новый, качественный уровень медицинского обслуживания населения не только в столице, но и в регионах.
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Так в структуре здравоохранения появилось новое звено и новое слово, что прославит белорусскую медицину на весь мир – РНПЦ. Сегодня таких центров 16. Как результат – в самых важных сферах медицины мы в лидерах, причем на всем восточноевропейском пространстве. И без остановок движемся дальше.
Лучшая клиника страны, центр, где дарят надежду и новую жизнь. Уникальные операции по пересадке сердца, печени, почки, легких, костного мозга здесь делают белорусские медики. В свое время именно их компетенции, запал, желание, а главное – умение работать убедили Президента страны оказать поддержку в создании условий.
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